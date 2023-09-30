Erol Bulut'un Cardiff City'sinin bileği bükülmüyor

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İngiltere Championship'in 9. hafta karşılaşmasında Cardiff City ile Rotherham karşılaştı.
Cardiff City Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Erol Bulut'un ekibi Cardiff City 2-0 kazandı.
Cardiff' City'ye galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Kion Etete ve 90. dakikada Perry Ng kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Championship'te üst üste dördüncü galibiyetini alan Cardiff City, puanını 16'ya yükseltti. Rotherham 5 puanda kaldı.
Cardiff City, Championship'in 9. haftasında Middlesbrough'a konuk olacak.