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Erol Bulut'un Cardiff City'sinin bileği bükülmüyor

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#Futbol#Cardiff City#Erol Bulut
Erol Bulutun Cardiff Citysinin bileği bükülmüyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2023 19:43

İngiltere Championship'te Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City, sahasında Rotherdam'ı 2-0 mağlup etti ve üst üste dördüncü galibiyetini aldı.

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İngiltere Championship'in 9. hafta karşılaşmasında Cardiff City ile Rotherham karşılaştı.

Cardiff City Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Erol Bulut'un ekibi Cardiff City 2-0 kazandı.

Cardiff' City'ye galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Kion Etete ve 90. dakikada Perry Ng kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Championship'te üst üste dördüncü galibiyetini alan Cardiff City, puanını 16'ya yükseltti. Rotherham 5 puanda kaldı.

Cardiff City, Championship'in 9. haftasında Middlesbrough'a konuk olacak.

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#Futbol#Cardiff City#Erol Bulut

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