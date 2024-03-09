Erol Bulut'un Cardiff City'sinden zirveye darbe! Galibiyet serisi devam etti

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İngiltere Championship'in 37. haftasında Cardiff City, sahasında Ipswich Town ile kozlarını paylaştı.

Teknik Direktör Erol Bulut'un ekibi Cardiff City, geriye düştüğü maçta uzatmalarda geri dönerek sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Ipswich Town, 79. dakikada Kieffer Moore ile öne geçti.

Cardiff City ise 90+4. dakikada Ryan Wintle ve 90+10'da Callum O'Dowda'nın golleriyle galibiyete uzandı.

Bu sonucun ardından Cardiff City, ligdeki galibiyet serisini 4 maça yükseltti ve puanını 53 yaparak 10 sırada yer aldı. Ipswich ise 78 puanda kaldı ve üçüncü sırada kaldı.

Cardiff City, gelecek hafta Swansea deplasmanına gidecek. Ipswich, sahasında Sheffield Wednesday'i konuk edecek.