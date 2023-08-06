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Erol Bulut'un Cardiff City'si 2-0'ı koruyamadı

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#Futbol#Cardiff City#Erol Bulut
Erol Bulutun Cardiff Citysi 2-0ı koruyamadı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 19:23

Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City, Championship'in açılış haftasında 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

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İngiltere Championship'in ilk haftasında Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City, Leeds United'la karşılaştı.

İngiltere Championship açılış haftasında Erol Bulut'un takımı Cardiff City, deplasmanda Leeds United'la 2-2 berabere kaldı.

Erol Bulut'un takımı 2-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

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Cardiff City'de golleri 23. dakikada Josh Bowler ve 39. dakikada Ike Ugbo kaydetti. Leeds United'da golleri 49. dakikada Liam Cooper ve 90+5. dakikada Crysencio Summerville kaydetti.

Cardiff City, ikinci yarıda skoru koruyamadı ve taraflar birer puanla sahadan ayrıldı.

Erol Bulut'un Cardiff City'si bir sonraki maçında kendi sahasında QPR ile karşılaşacak.

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#Futbol#Cardiff City#Erol Bulut

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