Erol Bulut'tan Trabzonspor maçı sonrası sert tepki! "Hakkımızı helal etmiyoruz"

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Hakem Suat Arslanboğa'nın kararlarını eleştiren Erol Bulut, "Bugün hafızalarda yanlış şeyler kalıyor. Futbol hakkında konuşulacak güzel şeyler var ancak adalet adına konuşulacak hiçbir şey yok. Gaziantep camiası olarak bu hakem grubuna hakkımızı helal etmiyoruz. 5. dakikada hakem maçı bitirdi." şeklinde konuştu.

Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soru almayacağını belirtti.

"Bugün özellikle soru almayacağım." diyen Bulut, "Maçla ilgili konuşulacak çok güzel şeyler var. İki takım adına da güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Adalet adına konuşacak hiçbir şey yok. Gaziantep FK camiası olarak bugünkü hakem ekibine biz hakkımızı helal etmiyoruz. Beşinci dakikada zaten maçı bitirmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Müsabakanın 4. dakikasında Gaziantepli futbolcu Dicko kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Trabzonsporlu oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldı ve kırmızı kart bekledi. Maçın hakemi Arslanboğa bir süre VAR ile konuştuktan sonra devam kararı verdi.