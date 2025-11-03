Erol Bulut'tan olay suçlama: 'Çok ağır konuşmak istiyorum' diyerek açıkladı!

Haberin Devamı

Erol Bulut, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Zor bir maç olduğunu anlatan 50 yaşındaki teknik adam, "Kazanmak, puan veya puanlar almak çok önemliydi. Kupa maçından sonra aldığımız iyi moralle kazanıp yola devam etmek gerekiyordu. İlk yarıda rakibimiz 2-3 pozisyona girdi. İstediğimiz gibi başlamadık, tedirgindik. İkinci yarı tedirginliği üzerimizden biraz olsun attık. Öne geçtik. İkinci golü de attık ofsayttan dolayı iptal oldu. Takım karakter gösterdi. Birlikte nasıl savunmamız gerektiğini gösterdiler. Doğru şeyleri yapınca puan ya da puanlar alabiliyorsunuz." diye konuştu.

"Bütün bilgilerimizi kulübün içinde olan birisi Nuri Şahin'e aktarmış"

Bulut, ligde geçen hafta oynanan Başakşehir mücadelesinden önce antrenman bilgilerinin ve analizlerinin teknik direktör Nuri Şahin'e ve bugün oynanan Eyüpspor maçından önce de eflatun-sarılı kulübe aktarıldığını dile getirdi.

Erol Bulut, geçen haftadan başlayan bir sorunla karşı karşıya olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Kazanınca daha rahat konuşabiliriz. Berabere kalsaydık da kaybetseydik de söyleyecektim. Maalesef geçen hafta Başakşehir maçından önce bütün bilgilerimizi kulübün içinde olan birisi rakip takıma aktarmış. Nuri Hoca'ya (Şahin) aktarmış. Biz takip ettik. Bu maalesef bu maçtan önce de oldu. Bizim taktiğimizi, topa karşı nasıl oynayacağız, hücumda neler yapacağız, bu bilgiler de rakibin hocasına gitti. Bu bilgi bize geldi. Çok ağır konuşmak istiyorum ama yanlış olur. Kulüplerin ekmeğini yiyip ihanet eden kişilerin futboldan kulüplerden uzaklaştırmamız lazım. Ben bunu özellikle takip edeceğim. Kim olduğunu ortaya çıkarmak için birkaç gelen haber var, kimlerin olabileceğine dair haber var. Başkanımıza ilettim. Tek Antalyaspor'da değil başka takımlarda da böyle şeyler olmasın diye. Bu doğru değil. Bu futbola, spora yakışmayan şeyler. Hocalar rakiplere çalışmalı. Zaten maçını izliyorsun, analizini yapıyorsun. Detaylar açıklandığında bunlar benim gözümde karaktersizlik. Bu kişiyi içimizde bulacağız ve bu tesislere bir daha ayak basmayacak."

Takımların uzun süre kazanamadığında öz güven kaybettiğini belirten tecrübeli teknik adam, "Oyuncu, kendine, takım arkadaşlarına olan inancını kaybediyor. Ayağına top geldiğinde tedirgin oluyor. Benim dönemimde 2 maç, benden önce 3 müsabaka ve 5 maçta kaybettiğinizde, ondan önce de kaybedilen karşılaşmalar vardı. Takımda bazı eksiklikler zaten var. Bunu dile getirmek istemiyorum. Başka zaman konuşabiliriz. Biz takımımızı fiziksel olarak üst seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Futbol fiziksel bir oyun. Mücadele etmeniz gerekiyor. Fiziksel olarak iyi bir seviyede olmazsanız zor mücadele edersiniz. Ben ilk başta takımın fizik gücünü yukarıya çekip daha sonra daha rahat ilerleyeceğiz. Antrenmanlarda çoğu şeyi takip ediyoruz. Yolumuz uzun. Futbolda fiziksel durumun iyi değilse her ligde sorun yaşarsınız." diyerek konuşmasını tamamladı.

ORHAN AK'TAN YANIT

Mücadelenin ardından Orhan Ak ise Erol Bulut'un açıklamalarına yönelik, "Yok, öyle bir bilgi gelmedi. Zaten az çok tahmin ediyorduk. Nasıl oynarsa oynasın, bizim oyun formatlarımız belli. Rakibe göre çok fazla değiştirdiğimiz bir şey yok. Biz, rakipten daha çok kendi oyunumuzu oynamaya çalışan bir takımız" ifadelerini kullandı.