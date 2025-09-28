Erol Bulut'tan olay Emre Belözoğlu ve Ali Koç sözleri: 'İstediğim oyuncular alınmadı, istemediğim oyuncular alındı!'

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de görev aldığı dönemle ilgili konuşan Erol Bulut'un HT Spor'a yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Fenerbahçeli eski futbolcuların buluşması hakkında:

"Fenerbahçe buluşması çok güzel geçti, herkes çok mutlu oldu. Büyüklerimiz, abilerimiz vardı. Genç kardeşlerimiz vardı. Bizim yaş grubumuz vardı. Bence biraz gecikmiş bir buluşma oldu. Daha önce yapılmış olsaydı, Fenerbahçe adına çok daha güzel şeyler ortaya çıkabilirdi çünkü problemleri, dertleri ve sıkıntıları paylaşabiliyorsunuz. Doğal olarak Fenerbahçe'nin eski sporcuları olarak bir şeyleri istişare ederek çözmeye çalışıyorsunuz. En az 50 kişi vardı. İnşallah bundan sonra buluşmaları daha çok tekrar ederiz."

'AVRUPA'YA GİDEMEYEN BİR FENERBAHÇE VARDI'

"Ben hep çoğu aldığım takımı zor durumda aldım. İlk Malatya'ya gittiğimde lige yeni çıkmıştı. 6. haftada devraldım o sene 10. bitirdik sonraki sene de Avrupa'ya gittik. Alanyaspor zaten durumu belliydi biz gittiğimizde top yaptık, Avrupa'ya gittik. Fenerbahçe'ye geldiğimde ise benden önceki 2 sezon 7. ve 8. bitiren bir Fenerbahçe vardı. Avrupa'ya gidemeyen bir Fenerbahçe vardı.

Pandemi dönemiydi. Taraftarın önünde hiçbir zaman oynayamadım. İstenilen transferleri tam gerçekleştiremedik. 21 tane transfer gerçekleştirdik ama istediğimiz adamları alamadık. O dönem hakkında çok konuşabilirim aslında. İstediğim takımı kuramadım. Neden Fenerbahçe'ye geldim? Alanyaspor'daki baskılı, tempolu futbol sayesindeydi. Seve seve kabul ettim ama o tempolu futbolu oynatmadık istiyorsan ona göre de oyuncuları almak gerekirdi."

'BENİM SİSTEMİME UYGUN FUTBOLCULAR YOKTU'

"Benim dönemimde hoca-yönetim-sportif direktör istişaresi daha iyi olması gerekiyordu. Benim döneminde çok iyi olmadı. Benim oynatmak istediğim sistemin içinde bu futbolcularla ilerleyemeyeceğimi söylemiştim o dönem ama nedense ben imza attıktan sonra istemediğim futbolcularla da imza atıldı. İstemediğim futbolcular alındı bu Emre Belözoğlu ya da yönetim tarafından yapılmıştır tam bilmiyorum o dönem.

Perotti diye bir futbolcu alındı çok kaliteli bir futbolcu ama son 3 senesi 300 gün sakatlık yaşadı. İsmi gelince analiz ettik evet kaliteli futbolcu ama raporuna bakınca alınmaması gerektiğini söyledik. Kaç maç oynadı? 5 maç evet o 5 maçta katkı yaptı ama sonrasında sakatlandı sezonu kapattı. Sağlam istenilen adamı aşağı yukarı aynı mevkide istedik. İsim de söyleyeyim Alanyaspor'da beraber çalıştığım Bakasetas ile ilgili rapor sundum ve geldiğimden beri istediğimi söyledim ama hiçbir zaman alamadık. Hasan başkanla o dönem görüşüldü bonservisi de çok yüksek bir rakam değildi ama alınmadı."

'İSTEDİĞİM TRANSFERLER GELSEYDİ, O ŞAMPİYONLUĞU ELDE EDEBİLİRDİK'

"Fenerbahçe'de ya sakat ya da hazır olmayan futbolcular geldi devre arasında. Şimdi benim 5 ayım daha var şampiyonluk yolunda. O yolda sakat futbolcu mu sağlam futbolcu mu almak istersiniz. 35 puanla liderim 2-3 futbolcu alınacağı söyleniyor ama alınan futbolcular ya sakat ya da uzun süredir oynamıyorlar. Kaliteli futbolculardı ama fayda sağlamayacak oyunculardı. İstediğim transferler gelseydi, o şampiyonluğu elde edebilirdik. Çok iddialı konuşmak istemiyorum ama son maça bile kalmazdı.

'FENERBAHÇE'YE HER TÜRLÜ ŞEKİLDE YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIRIZ'

"Şu an Fenerbahçe'nin teknik direktörü var. Onu desteklememiz lazım. İnşallah güzel galibiyetler alıp yoluna iyi bir şekilde devam eder. Hocanın kalıp gitmesi bizim kararımız değil. Biz her zaman hazırız, bunu açık ve net söyleyebilirim. Çünkü Fenerbahçe'nin eski futbolcuları ve teknik direktörleri arasında yeterince isim var. Biz o görev geldiğinde hiçbir zaman hayır demeyiz. Fenerbahçe'ye her türlü şekilde yardımcı olmaya çalışırız."

'ALİ KOÇ, MADDİ OLARAK ELİNDEN GELENİ YAPTI'

"Çalıştığım başkanlarla hiçbir sorunum olmadı. Aslında Ali Koç başkanla aramızda hiçbir sorun yoktu iyi anlaşıyorduk. Transfer döneminde bazı yanlışlıklar oldu hatalar oldu. Bunların başkanımızdan da kaynaklandığını düşünmüyorum. Tek üzüldüğüm taraf Ali Koç, 7 sene içerisinde bir şampiyonluk hak ediyordu. Ali Koç, maddi olarak elinden geleni yaptı. Fenerbahçe'den hiçbir şey esirgemedi."