Erol Bulut'tan Okan Buruk'a karşı ilk galibiyet!

Okan Buruk, daha önce üç farklı takımın başında 5 kez rakip olduğu Erol Bulut’a karşı kaybetmemişti. Buruk’un çalıştırdığı ekipler 2 kez kazanırken, 3 maç berabere sonuçlandı.

İLK YARIDA KALEYE YAKLAŞAMADILAR

Kariyerini Başakşehir’de sürdüren, bir dönem F.Bahçe’de de oynayan Giuliano, “İlk yarıda çok iyiydik. Fenerbahçe kalemize yaklaşamadı” dedi. Tecrübeli futbolcu. “Uzun toplar ve ortalar denediler. Bunlarla şans bulup gole çevirdiler” ifadelerini kullandı.

KADIKÖY'DE KARŞILAŞTIĞI SON 12. MAÇTA 10. KEZ YENDİ

F.Bahçe, son şampiyon Başakşehir’i mağlup ederken, rakibine karşı sahası Kadıköy’deki üstünlüğünü devam ettirmiş oldu. Sarı lacivertliler, rakibiyle evinde karşılaştığı son 12 maçta 10. kez sahadan galip ayrıldı. Bu maçların 8’inde gol yemedi.

Sarı-lacivertliler, bununla birlikte turuncu laciverli rakibiyle ile oynadığı karşılaşmalardaki en farklı galibiyetine de dün 4-1’lik skorla imza attı.

Kritik bir maçtan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe ayrıca, bu sezon en fazla gol attığı ikinci karşılaşmayı oynadı. Erol Bulut’un öğrencileri, Gençlerbirliği’ni 5 golle mağlup etmişti.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...