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Erol Bulut'tan Muhammet Demir açıklaması! "Biraz gergin oluyor..."

#Gaziantep FK#Erol Bulut#Fenerbahçe
Erol Buluttan Muhammet Demir açıklaması Biraz gergin oluyor...

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 35’inci hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK’yı 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

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Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, ”Erken gelen gol bizim oyunumuzu bozmuş oldu. Ondan sonra yaklaştık, 2-1 oldu. İyi bir futbol vardı. İki takım da iyi futbol sergiledi” dedi.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Bulut, “Erken gelen gol bizim oyunumuzu bozmuş oldu. Ondan sonra yaklaştık, 2-1 oldu. İyi bir futbol vardı. İki takım da iyi futbol sergiledi. Zaman zaman tempolu bir oyun oldu. Rakibimiz bizden 1 gol fazla atarak maçı kazanmış oldu” diye konuştu.

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“DEPLASMAN SORUNUNU ÇÖZEMEDİK”

Gaziantep FK’nın iç saha ile deplasmanda oynadığı oyun ve topladığı puan arasında ciddi bir fark olduğunun hatırlatılması üzerine ise Bulut, “Birkaç haftadır bunu soruyorlar. Biz de üzerine çalışıyoruz. Evimizde ligin ilk 3 sırasında bulunuyoruz ama deplasman karnesinde alt sıralarda yer alıyoruz. Deplasmanda iyi oynadığımız maçlar oldu, sonuç alamadık. Rakibin birinci bölgesinde yakaladığımız pozisyonları değerlendiremediğimiz maçlar oldu. Bireysel hatalar yaptık. Sorunu çözemedik. Evimizde taraftarımızla coşkulu oynuyoruz ama deplasmanlarda zaman zaman o coşkuyu bulamadık” ifadelerini kullandı.

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Öte yandan tecrübeli teknik adam oyundan alınan Muhammet Demir ile yaşadığı diyalogla ilgili olarak ise “Maçtan çıkan futbolcu biraz gergin oluyor. Adrenalin üst düzeyde oluyor. Takımla ilgili bir şey söylemişti, ben de cevap verdim. Bir sıkıntı yaşamadı. O şekilde bir konuşmamız geçti” şeklinde konuştu.

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#Gaziantep FK#Erol Bulut#Fenerbahçe

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