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GeriFutbol Erol Bulut’tan mecburi değişiklik
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Futbol
Haber Giriş: 17.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Erol Bulut’tan mecburi değişiklik

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, son haftaların formda isimlerinden Sinan’ın sakat, Mert Hakan’ın da cezalı olması nedeniyle yarınki Ankaragücü maçında mecburi değişiklikler yapacak.

Thiam ve Valencia’yı kanatlarda görevlendirecek olan Bulut’un, Ferdi’yi orta sahada, Samatta’yı da santrforda oynatması bekleniyor.

SOLDAKi SORUNU YiNE SADIK ÇÖZECEK

Fenerbahçe’de bu sezon teknik direktör Erol Bulut’un jokeri haline gelen Sadık; Caner’in cezalı, Novak’ın sakatlıktan yeni dönmesi nedeniyle yine sol bekte görev almaya aday.

İlk kez Kasımpaşa maçında bu mevkide oynayan Sadık’ın yarın yapılacak Ankaragücü karşılaşmasında aynı görevi üstlenmesi bekleniyor.

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