Erol Bulut'tan mağlubiyet yorumu: 'Bunu bir hoca değiştiremez!'

Süper Lig'in 12. haftasında evinde Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Antalyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, karşılaşmanın ardından yenilgiyi değerlendirdi.

İşte Bulut'un açıklamaları;

"İŞ İŞTEN GEÇİNCE UYANDIK"

"Maçı zaten ilk yarıda kaybettik. İkinci yarı uyandık ama iş işten geçti. Beşiktaş'a karşı, kaliteli bir takıma karşı oynuyorsunuz. 2-1'i yakaladık, 2-2 için çok çaba sarf ettik. 3'ü yedikten sonra zaten orada oyun bitmiş oldu. İkinci yarıdaki mücadeleden, futbolcuların tepkisinden memnunum. İlk yarı maçı hediye ettik. Bizim hatalarımızdan olan yediğimiz iki gol var. O kadar bireysel hata yaparsanız Süper Lig'de affetmezler. Sadece burada değil, her yerde böyle. Sürekli pas hataları... Teknik adam 1 hafta her şeyi gösterir ama bireysel pas hataları yapılırsa buna engel olamayız."

"FİZİKSEL SEVİYEDE EKSİKLER VAR"

"3-4 günlük bir izin olacak. Takıma net konuştum. Bundan daha net olamaz. '4 gün sonra farklı bir takım istiyorum' dedim. Oyuna bakış açıları, maçta daha az hata... Bu hata sayısı ligi kaldırmaz. Bu kadar hata yaparsak işimiz çok zor. Zaten kolay bir görevi üstlenmedik. Bu net ortada. Zaten takımın fiziksel seviyesini artırmaya çalışıyoruz, orada baya eksikler var. Bir noktaya geldik ama daha istediğimiz yerde değiliz. Maalesef fazla yükleme yapamayız. Şu an milli arada, o açıdan iyi olacak. 2 hazırlık maçı oynayacağız. Orada bir şeyler deneyeceğiz. İnşallah milli maç arasından sonra biraz olsun seviyemizi artırarak daha iyi bir Antalyaspor izletmek istiyoruz."

"BUNU BİR HOCA DEĞİŞTİREMEZ"

"Biz sahada neler istediğimizi gösteririz, uygulaması futbolculara kalır. Futbolcularım da o pas yüzdesini, hataları azaltması lazım. Bunu bir hoca değiştiremez."