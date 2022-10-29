Erol Bulut'tan mağlubiyet sözleri

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Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut, aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi. Bulut, “Bugün mağlup olduğumuz bir maç, oynadığımız oyun, yarattığımız pozisyonlar ve gösterdiğimiz mücadelenin sonucu bu olmaması gerekiyordu. Yeterince gol pozisyonuna girdik ama maalesef değerlendiremedik. Rakip kornerden ufak bir hatamızdan dolayı yediğimiz bir gol oldu. Kaleye gelmeden yediğimiz bir gol, onu da söyleyeyim. İlk yarıda direkten dönen top oldu. Dediğim gibi şanslarımızı iyi değerlendiremedik ama mücadele, istek, arzuyu futbolcularım yeterince gösterdi. Sadece gol eksikti” dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GÖRECEĞİZ"

Oynadıkları oyunun sonucunu skora yansıtamadıklarını belirten Bulut, “Dediğim gibi oynanan oyunun sonucu bu şekilde olmaması gerekiyordu ama biz yolumuza devam edeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzde önemli bir Kayserispor maçımız var. İyi hazırlıklarımızı yapacağız. Kendi evimizde oynayacağız, ikinci maç kendi evimizde oynayacağız. 12’nci haftaya geldik, biliyorsunuz 10 maç deplasmanda oynadık ve ikinci maçımızı kendi evimizde, taraftarımızın önünde oynayacağız. Hazırlıklarımızı ona yönelik yapacağız. Önümüzdeki hafta göreceğiz. Daha doğrusu herkes nasıl bir Gaziantep Futbol Kulübü sahaya çıkıp, mücadelesini verip, elinden gelenin en iyisini yaparak umduğu ve istediği 3 puanı almaya çalışacak. Bugüne kadar oynadığımız maçlar olsun, evimizde oynadığımız maçlar olsun, istediğimiz sonuçları aldık. İnşallah önümüzdeki haftada istediğimiz 3 puanı alarak yolumuza o şekilde devam ederiz” diye konuştu

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FARIOLI: İLK DEFA BİR MAÇI GOL YEMEDEN TAMAMLADIK

Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli ise şöyle dedi:

“Bugün gerçekten bizim için önemli bir gün diyebiliriz. İlk defa bir maçı gol yemeden tamamladık. Bugün takımdaki oyuncularımızın gol için vermiş olduğu çaba, takım ruhu, savunma ruhu bizim hoşumuza gitti. Gerçekten bizi mutlu etti. Elbette bazen oyun çok istediğimiz gibi olmadı. Geriden oyun kurulumunda, teknik ve taktik açıdan çok istediğimiz gibi bir maç olmasa da günün sonunda kazandığımız için mutluyuz. Özellikle ikinci goldeki oyuncuların iş birliği, çalışması, topu öne taşıma azmi ve sonunda golü bulmuş olmamız bizi mutlu etti” dedi.