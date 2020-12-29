Erol Bulut'tan Jose Sosa kararı! Artık...

Jose Sosa, Fenerbahçe kariyerine oldukça iyi başlamıştı. Ancak Arjantinli futbolcunun performansı son haftalarda düşüşe geçti.

Tecrübeli oyuncu, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle 11’deki yerini kaybetti. Sosa’ya çok güvenen sportif direktör Emre Belözoğlu, onu eski günlerine döndürmek için kolları sıvamış, özel görüşmeler yapmıştı.

Erol Bulut’tan da bu konuda bir adım geldi. Bulut da öğrencisiyle özel olarak ilgilenmeye başladı. 45 yaşındaki teknik adam, kasığındaki ağrılar nedeniyle iki haftadır tam kapasiteyle çalışamayan öğrencisi için özel idman programı hazırlattı.

Güvenini gösterecek

Erol Bulut, Kasımpaşa maçında Jose Sosa’yı hücumun patronu yapacak ve taktiği onun üzerine kuracak. Bulut, böylece Arjantinli yıldıza, kendisine ne kadar güvendiğini bir kez daha gösterecek.

Başarılı teknik adam, Jose Sosa’nın eski formuna kavuşmasının şampiyonluk yolunda kendilerine büyük bir avantaj sağlayacağına inanıyor. (Fanatik)

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