Erol Bulut'tan 'istifa' çağrılarına yanıt!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor evinde karşılaştığı Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Aldığımız mağlubiyet bizi çok üzdü. Maçın gidişatına baktığımızda tipik bir beraberlik maçı vardı. Duran toplardan, iki takımda gol bulabilecek bir ortam vardı. Rakibin taç atışlarıyla gol bulmaya çalışacağını biliyorduk. Maç içinde zaten pek pozisyon vermedik. Yaptığımız gereksiz bir faul sonrası yediğimiz birinci gol, ikincisi ise bizim sürekli çalıştığımız kenar ortalarda rakibin tehlikeli olabileceğini söyledik. Nitekim ikinci golü yiyip, biz ikinci golü bulamayınca doğal olarak mağlup olduk. Maçın gidişatına baktığımızda beraberlik maçıydı" diye konuştu.

Takımın başına geldiği zaman ilk olarak fiziksel gücünü arttırmayı hedeflediklerini belirten Bulut, "Geldiğimde zaten takımın kötü bir gidişatı vardı. İlk başta takımın daha dirençli olabilmesi için fiziksel gücünü arttırmaya çalıştık. Orada başarılı olduk ama bireysel hataları minimuma indirmede maalesef başarılı olamadık. Defansta her yaptığımız ufak hatada maalesef rakibimiz bizi cezalandırdı. Biz rakibi yakaladığımızda cezalandıramadık. Sonuçta güzel oyunla maçı kazanamıyorsun. Göztepe’nin oynadığı futbol göze hoş gelmeyen bir futbol, defansın arkasına attığı uzun toplarla gol atmaya çalıştılar, bunu da başardılar. Duran toplardan, uzun ortalardan, kenar ortalardan gol bulmaya çalıştılar. Forvetleri kafa toplarında iyi, stoperleri defansta iyi, orta saha da onlara katkı sağlıyor. Nitekim takım şu anda 4. sırada. Biz buna aynı şekilde karşılık vermeye çalıştık. İlk yarı başarılı olduk, ikinci yarıda istediğimiz başarıyı göstermedik. İki pozisyonda yediğimiz 2 golle maçı kaybettik" ifadelerini kullandı.

"Hiç taraftara yönelik oyuncu değiştirmedim"

Her zaman sahadaki futbolcularının arkasında olduğunun altını çizen Erol Bulut, "Ben bugüne kadar teknik direktörlük görevimde hiç taraftara yönelik oyuncu değiştirmedim. Belki bugün o şekilde denk gelmiştir ama ben taraftarın isteğiyle hiçbir zaman oyuncu değiştirmedim. Onlar belki maçta futbolcuyu sahada görmek ister. Her zaman futbolcumun arkasındayım. Giren futbolcular kötü oynayabilir, hata yapabilir, bunun sorumluluğu bende. Taraftarın istediği oyuncu da oyuna girip hata yapabilir. Dediğim gibi ben taraftarın isteğine göre oyuncu değiştirmedim, hiçbir zaman da değiştirmeyeceğim. Ekibimle istişare ederek hangi değişiklik doğru ise o değişikliğe giderim" şeklinde konuştu.



"İstifamla şu an burada çok fazla şeyin değişeceğini düşünmüyorum"

Taraftarın istifa çağrısına da değinen Bulut, "İstifa konusunda bazı şeyler iyi gitmediğinde taraftar mutsuzluğunu dile getiriyor. Genelde hocalar faturasını ödüyorlar. İçindeki durumu bildikleri halde onlar 6-7 haftadır neler olduğunu iyi biliyorlar. Onları biraz daha konuşmaları gerektiğini düşünüyorum, bana istifa çağrısı yapmaktansa. Benim istifamla şu an burada çok fazla şeyin değişeceğini düşünmüyorum. Şanssızlıklar biraz Antalyaspor tarafında, Konya'da direkten dönen topumuz gol olmuş olsa galip olacaktık. Şansızlıklar bizden tarafta. Bazı pozisyonlarda yetersizliğimiz var. Defansta bir yoğunluk var, hücuma katkıda bir yoğunluk var. Merkezde bir sakatlıkta sorun yaşıyoruz. Taraftar baskısıyla iç sahada kazanmak zorundayız ama deplasmanda takım biraz daha rahat oynuyor. Tabii ki iç sahada taraftarımızın önünde galibiyetle sonuçlanmasını isteriz. Kazanabileceğimiz, kaybetmememiz gereken bir maçtı. Hatalarımız rakip tarafından cezalandırıldı ama biz bunu başaramadık. En büyük sorunumuz o" diyerek sözlerini tamamladı.

