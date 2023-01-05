Erol Bulut'tan hakem sitemi: 'Dalga geçerek cevap veriyor'

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Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, son dakikada gelen gol ile 1 puan aldıkları için oyuncuları kutladı. Futbolcularının özellikle ikinci yarıda mücadeleyi hiç bırakmadığını aktaran Bulut, "Bugün 90 dakikanın sonunda aldığımız 1 puan önemliydi. Maça ilk ve ikinci 45 dakika olarak bakmamız lazım. İlk yarıda bizim kaçırdığımız ve rakibin değerlendirdiği pozisyon vardı. ikinci yarıda pes etmeyen bir Gaziantep vardı. Sonuna kadar zorladık ve yeterince pozisyona da girdik. Maalesef 1 pozisyon değerlendirdik . Sonuçta 1 puan aldık. Bu puandan dolayı da oyuncularımı kutluyorum. Maç kazanılmadığı zaman ister istemez futbolcular stres yaşıyor. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Bu hafta olmazsa diğer haftalarda puan için çalışacağız" diye konuştu.



Erol Bulut, Türkiye Futbol Federasyonunun Gaziantep FK - Beşiktaş maçındaki tartışılan pozisyon ile ilgili yayınlanan VAR kayıtları ile ilgili de şöyle dedi:



"Hakem ile ilgili bir şey söylemeyeceğim, sonuçta gerekenler tüm hafta boyunca konuşuldu. Günay'ın orada söylediği bir cümle var. Maalesef hakem dalga geçerek futbolcumuza cevap veriyor. O da futbol adına şık değil."

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ERDİNÇ SÖZER: AMACIMIZ GALİBİYETTİ



Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, son dakika da olsa oyunu bırakmamak gerektiğini belirterek, amaçlarının galibiyet olduğunu ve 1 puan için üzgün olduklarını söyledi.



Maç boyunca önemli pozisyonlar bulduklarını aktaran Sözer, "Beklediğimiz gibi bir maç olmadı. Gaziantep FK iyi hazırlanmış ve oynayan bir takımdı. İlk yarıda iyi oynadık ama istediğimiz oyun bu değildi. Maç boyunca pas oyunu yaparak güzel pozisyonlar bulduk. Bu pozisyonların ardından nitekim golü bulduk ve öne geçtik. İkinci yarı hedefimiz ikinci golü atıp pas oyununa devam etmekti. 70inci dakikaya kadar yaptık bunu aslında. Gaziantep sonrasında uzun toplarda oyuna dahil oldu. güzel pozisyonlar yakaladı. 90+8inci dakika bile olsa oyunu bırakmamak gerekiyor. Son dakikada olsa böyle uzun toptan gol yersek oyunu kaybetmiş oluruz. Yine 1 puan aldık, bizim amacımız galibiyetti. Bunun için üzgünüz" dedi.

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