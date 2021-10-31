Erol Bulut'tan hakem eleştirisi! Gole dikkat çekti...

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Morutan'ın attığı golde hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararını eleştiren Erol Bulut, "İlk yarının sonlarına doğru yediğimiz gol bizi üzdü. Beşiktaş maçında da benzer bir pozisyon vardı. Hakemler bu maçta pozisyonu farklı yorumladılar. Genelde bu işin standardı yok. Hakem maçın başından itibaren tüm tercihlerini Galatasaray'dan yana kullandı." dedi.

Takımının iyi bir performans sergilediğini kaydeden Bulut, "Büyük takıma karşı pozisyonları golle sonuçlandırmadığında daha çok enerji sarf etmen gerekiyor. 2-0 kaybettik, üzgünüz ama takım iyi bir performans sergiledi." diye konuştu.

Hakem Uğurlu'nun oyuncusuyla yaşadığı diyaloğa eleştiride bulunan Bulut, "Yaşar Kemal Uğurlu'ya ne dediğimi sorun. Oyuncuma 'Sarı kartın var, kırmızı yiyebilirsin' dedi. Futbolcumu baskı altına aldı. Biz söyleriz, hakemin söylemesi doğru değil." dedi.