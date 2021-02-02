Erol Bulut'tan galibiyet sonrası itiraf: "Yorgun bir takım gördük"

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı futbolcularını tebrik ettiğini söyledi.

Maçın genelinde yorgun bir takım görüntüsü verdiklerini belirten Bulut, şöyle konuştu:

"Bugün zor bir Hatayspor deplasmanından 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Ancak maçın geneline baktığımızda yorgun bir takım gördük Fenerbahçe tarafında. 65 saat önce oynadığımız bir maç var. Uçuş yaptık. Takımımız biraz yoruldu. İkinci yarı, Gustavo'nun sakatlanıp çıkmasının ardından daha fazla baskı yedik. Orta sahadaki mücadeleleri istediğimiz gibi kazanamadık. Doğal olarak baskı yedik ama ilk yarı ikinci golü bulabilirdik, üç olabilirdi. İkinci yarıda da yakaladığımız net pozisyonlar var, kontrataktan. Onları değerlendirmiş olsaydık bu kadar baskı yiyeceğimizi düşünmüyorum."

Hatayspor'un iyi bir ekip olduğunu vurgulayan Bulut, teknik direktör ve yönetimini böyle bir takım oluşturdukları için tebrik ettiğini sözlerine ekledi.