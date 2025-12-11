×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Erol Bulut'tan Galatasaray açıklaması! 'Bu tempoya alışık bir takım'

Güncelleme Tarihi:

#Antalyaspor#Erol Bulut#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2025 13:02

Antalyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Erol Bulut, karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik ağırlıklı çalışmayla sona erdi.

Teknik direktör Bulut, antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta galibiyeti hak etmelerine rağmen Alanyaspor deplasmanından bir puanla ayrıldıklarını söyledi.

Erol Buluttan Galatasaray açıklaması Bu tempoya alışık bir takım

"GALATASARAY BU TEMPOYA ALIŞIK BİR TAKIM"

Bu hafta sahalarında karşılaşacakları Galatasaray'ın kaliteli oyunculardan kurulu geniş bir kadroya sahip olduğuna dikkati çeken Bulut, "Artık 10 günde 3 maç oynamak normal hale geldi. Galatasaray bu tempoya alışık bir takım. Yorgun olacağını düşünmüyorum. Biz kendimize bakmamız lazım. Galatasaray'ı iyi analiz edip ona yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah cumartesi günü umduğumuz sonucu almak istiyoruz." dedi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınUğurcan Çakırın dönüş maçı belli olduUğurcan Çakır'ın dönüş maçı belli oldu!Haberi görüntüle

"KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAĞINI HEPİMİZ BİLİYORUZ"

Bulut, iç sahadaki maçlarda puan ve puanlar almak istediklerini dile getirerek, "Karşımızda iyi bir takım var. Antalyaspor olarak Galatasaray karşısında her şeyimizin en iyisini göstermemiz gerekiyor. Kazanmak istiyoruz ama kolay bir maç olmayacağını hepimiz biliyoruz." ifadelerini kulandı.

Erol Buluttan Galatasaray açıklaması Bu tempoya alışık bir takım

"GALATASARAY'A KARŞI İSTEDİĞİMİZ PUANLARI ALMAYI HEDEFLİYORUZ"

Takımın reaksiyon göstermeye başladığını anlatan Bulut, "Göztepe, Konyaspor ve Alanyaspor maçlarında iyi performanslar gösterdiğimizi düşünüyorum. Daha da geliştirebiliriz. Her gün çalışıyoruz. Bu hafta Galatasaray'a karşı istediğimiz puanları almayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Gözden KaçmasınReal Madridin Manchester Citye yenildiği gecede ipler koptu Geleceği bu maça bağlıydı: Kırmızı alarmReal Madrid'in Manchester City'e yenildiği gecede ipler koptu! Geleceği bu maça bağlıydı: Kırmızı alarmHaberi görüntüle

Taraftarın hem iç hem de dış sahada kendilerini desteklediğini kaydeden Bulut, Galatasaray maçıyla beklentilerine cevap vermek istediklerini ifade etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalyaspor#Erol Bulut#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!