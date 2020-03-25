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GeriFutbol Erol Bulut'tan Fenerbahçe'ye 'geçmiş olsun' mesajı
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Futbol
Haber Giriş: 25.03.2020 - 16:50,Son Güncelleme:/

Erol Bulut'tan Fenerbahçe'ye 'geçmiş olsun' mesajı

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Erol Bulut'tan Fenerbahçe'ye 'geçmiş olsun' mesajı
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Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut, 1 futbolcusunda ve sağlık heyeti çalışanında Corona virüsü bulgularına rastlanan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Erol Bulut'un Twitter'dan paylaştığı mesaj şu şekilde:

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulgusuna rastlanan Fenerbahçe Futbol A takım oyuncusu ve sağlık heyeti çalışanına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.

Erol Buluttan Fenerbahçeye geçmiş olsun mesajı

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