Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması! "Teklif..."

CNN Türk canlı yayınına bağlanan ve corona virüsle ilgili alınan önlemlerden bahseden Bulut, "Biz de futbolcuları evde bireysel çalışmalara tabi tuttuk. Evden çalışıyorlar. Biz de değerlendirmeleri yapıyoruz. İnşallah normal işleyişe dönmeyi umut ediyoruz." dedi.

Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan bulut sarı lacivertlilerden teklif aldınız mı yönünde gelen soruya ise "Sosyal medyadan ve basından okuyorum. Fenerbahçe'den bana teklif sunulmadı. Doğru da değil zaten. Alanyaspor’un teknik direktörüyüm. Sezon bittikten sonra devam mı edeceğiz, başka bir yerde mi olacağız göreceğiz." diye yanıt verdi.