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Erol Bulut'tan Djilobodji'ye sitem! "Kırmızı kartın karşılığı olacak..."

#Gaziantep FK#Erol Bulut#Süper Lig
Erol Buluttan Djilobodjiye sitem Kırmızı kartın karşılığı olacak...

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31'inci haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

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Kasımpaşa'nın haklı bir galibiyet aldığını ifade eden Erol Bulut, "İlk saniyeden son saniyeye kadar hak etmediğimiz bir maç oldu. Nedenlerini iyi biliyorum. Ancak bunları burada açıklamayacağım. Kendi aramızda konuşmamız gereken birkaç detay var. Oyunun içinde olmayan Gaziantep takımı vardı. Futbolcularımın performansı istenilen seviyede değildi. Bu kadar inişli çıkışlı performans olmaması lazım. Fazla söylenecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

BU KIRMIZI KARTIN KARŞILIĞI KESİNLİKLE OLACAK

Dijilobodji'nin kırmızı kart görmesiyle ilgili de konuşan Erol Bulut, "Kendisiyle devre arasında hem ben konuştum hem de yardımcılarım konuştu. Ne olursa olsun o pozisyona düşmemesi lazımdı. Bir hata yaptı ve öndeyken takımı eksik bıraktı. Bunun karşılığı kesinlikle olacak. Atılmasa belki kazanıp belki de buradan puanla ayrılacaktık" diye konuştu.

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Erol Buluttan Djilobodjiye sitem Kırmızı kartın karşılığı olacak...


Karşılaşmanın ikinci yarısında yaptığı değişiklikler sorulan Bulut, şöyle konuştu:

"Kasımpaşa hücumda etkili bir takım. Etkili de gelmeye başlamışlardı. Defansı sağlamlaştırmak için hamle yaptık ancak penaltı oldu. Onlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Oralarda rakibin üstüne daha tempolu çıkmak gerekiyor."

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#Gaziantep FK#Erol Bulut#Süper Lig

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