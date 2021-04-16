Erol Bulut'a Yunanistan'dan talip çıktı
Yunan Ligi takımlarından AEK, Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Teknik Direktör Erol Bulut'u gündemine aldı.
Sezon başında Fenerbahçe'nin başına getirilen ancak alınan sonuçlar nedeniyle takımdan gönderilen Erol Bulut'a Yunanistan'dan AEK talip oldu.
Yunan basınında yer alan habere göre teknik direktör arayışlarını sürdüren AEK'nın 46 yaşındaki çalıştırıcıyı gündemine aldığı belirtildi.
Haberde ayrıca, futbolculuk döneminde Olympiakos, Panionios gibi takımların formalarını giyen Erol Bulut'un ülke futbolunu bildiği belirtildi.
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'la gösterdiği başarılı performans sonrası Fenerbahçe'nin başına getirilen Erol Bulut'la 25 Mart'ta yollar ayrılmıştı.
Sarı lacivertli kulüple toplamda 34 maça çıkan Bulut; 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.
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