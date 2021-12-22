Erol Bulut: "Siz atamazsanız rakibe attırmanız gerekiyor"

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Maç sonu duygusal anlar Karaveli gözyaşlarını tutamadı...Maç sonu duygusal anlar! Karaveli gözyaşlarını tutamadı...#Beşiktaş
Gerileme sürüyor Son 1 ayın en düşük seviyesi...Gerileme sürüyor! Son 1 ayın en düşük seviyesi...#Dolar
G.Saray, Mostafa Mohamed kararını verdi Zamaleke bildirildi....G.Saray, Mostafa Mohamed kararını verdi! Zamalek'e bildirildi....#Mostafa Mohamed
Bakan Nebati: Yüksek faiz çözümdür diyenlere tokat gibi cevapBakan Nebati: 'Yüksek faiz çözümdür' diyenlere tokat gibi cevap#Nureddin Nebati
Ahmet Nur Çebi, Önder Karaveli kararını açıkladıAhmet Nur Çebi, Önder Karaveli kararını açıkladı!#Beşiktaş
Beşiktaş, Göztepe karşısında 2 golle geri döndüBeşiktaş, Göztepe karşısında 2 golle geri döndü!#Süper Lig
ABDden Putini kızdıracak açıklama Tek saldırganlık Rusların askeri yığınağıABD'den Putin'i kızdıracak açıklama! 'Tek saldırganlık Rusların askeri yığınağı'#Rusya
Anlaşma tamam THYde maaş zammı netleştiAnlaşma tamam! THY'de maaş zammı netleşti#Türk Hava Yolları
Türkiyenin dehşetle izlediği olay... Pitbull vahşetinde flaş gelişmeTürkiye'nin dehşetle izlediği olay... Pitbull vahşetinde flaş gelişme#Pitbull
Turkovacı bekleyenler dikkat Bakan Koca: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksinizTurkovac'ı bekleyenler dikkat! Bakan Koca: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz#Fahrettin Koca
Erdoğandan Kılıçdaroğluna bedava elektrik tepkisi: Yapın bedava, elinizi tutan mı varErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bedava elektrik tepkisi: Yapın bedava, elinizi tutan mı var?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Merkez Bankası açıkladı İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatın detaylarıMerkez Bankası açıkladı! İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın detayları#Merkez Bankası
Malatyada maç sonu olay Başkan, hakemin üzerine yürüdüMalatya'da maç sonu olay! Başkan, hakemin üzerine yürüdü#Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyorOmicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor' #Koronavirüs
Üçüncü yüzyıla ait... Çok ender rastlanılıyor Ağzı toprakla kapatılarak hava akışı kesilmişÜçüncü yüzyıla ait... Çok ender rastlanılıyor! Ağzı toprakla kapatılarak hava akışı kesilmiş#Sivas
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Erol Bulut: "Siz atamazsanız rakibe attırmanız gerekiyor"

#Erol Bulut#Gaziantep Fk#Alanyaspor
Erol Bulut: Siz atamazsanız rakibe attırmanız gerekiyor

Spor Toto Süper Lig’in 18’inci haftasında Gaziantep FK, evinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası her iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Gaziantep FK Teknik Direktörü, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Oyun içerisinde önemli fırsatlar yakaladıklarını ancak golle sonuçlandıramadıklarını belirten Bulut, "Bugün güzel bir maç ve güzel bir oyun oldu. Kazanmamız gereken bir maçtı. Çünkü üst tarafa biraz daha yaklaşacaktık. Galibiyete yönelik oynadık. Baskılı oynadık. Değerlendiremediğimiz net gol pozisyonları oldu. Siz atamazsanız rakibe attırmanız gerekiyor. Şaka bir yana oyun içerisinde önemli fırsatlar yakaladık. İkinci yarıda karşı tarafın kendi kalesine gol atması ile galibiyet oldu. Böyle bir fırsat yakaladık. Maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Evimizde daha rahat ve baskılı oynuyoruz. Gücümüzü rakibe gösteriyoruz. Sadece kendi evimizde değil asıl deplasmanda bunu göstermemiz gerekiyor. Umarım önümüzdeki hafta deplasmanda da bu başarıyı gösteririz. Haftalar önce beş altı puan önde olmamız gerektiğini dile getirdim. Çok iyi oynayıp galip olamadığımız maçlar vardı" dedi.

BÜLENT KORKMAZ:DURAN TOPLARI İYİ KULLANAMADIK

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise, maç ile ilgili kendi kalelerine talihsiz bir gol gördüklerini ve oyun içerisinde duran topları kullanamadıklarını ifade ederek şöyle dedi:

"Maalesef goller beni üzdü. Özellikle duran topları kullanamadık. Maalesef sahanın en kısa boylu oyuncusu ile kendi kalemize attığımız gol ile mağlup olduk. Bazı şeyleri tam oturtamıyorsunuz. Ligin son maçını oynayıp ilk yarıyı umarım galibiyetle bitiririz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erol Bulut#Gaziantep Fk#Alanyaspor

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA