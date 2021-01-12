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Erol Bulut, Pereira’yı solladı, rekora koşuyor
Fenerbahçe’nin Erzurumspor’u dış sahada mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktör Erol Bulut da önemli bir başarı yakaladı.
Bulut, Carlos Alberto Parreira’yı geride bırakıp kulüp tarihinin dış sahada en yüksek deplasman galibiyeti yüzdesine sahip teknik direktörü oldu.
Bulut, yüzde 77.8’lik (9 maç, 7 galibiyet) oran yakalarken, Pereira ise yüzde 76.5’lik (17 maç, 13 galibiyet) oran yakaladı.
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