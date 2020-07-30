Erol Bulut kimdir ve kaç yaşında? Fenerbahçe ile anılan Erol Bulut'un futbol hayatı

Başakşehir, Yeni Malatyaspor, Elazığspor takımlarında yardımcı antrenörlük yapan Alanyaspor'un hocası Erol Bulut Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Fenerbahçe ile anlaştınız mı?" sorusuna "Önümüzdeki günlerde gereken açıklamayı yapacağız, kariyerimin ilerleyen yıllarını nasıl değerlendireceğinimin açıklaması gelecek. Birkaç gün kafayı dinleyeceğim" dedi. Erol Bulut Teknik kadroya ilk kez Kartalspor bünyesinde dahil olmuştu.

EROL BULUT KİMDİR?

Erol Bulut 30 Ocak 1975 tarihinde Batı Almanya'da dünyaya geldi. Defans pozisyonunda görev yapmış Türk millî futbolcu ve teknik direktördür. Yunanistan'da Panionios ve Olimpiakos maceraları yaşadı. 2007-2008 sezonu başında Ukrayna'nın Metalurg Donetsk takımına transfer oldu. En son Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'u çalıştırmıştır.

Futsal da oynamış olan Bulut, Türk millî takımını Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiştir.

95-96 Türkiye Ligi Şampiyonluğu (Fenerbahçe)

96-97 Türkiye Kupası finalisti (Fenerbahçe)

97-98 Atatürk Kupa Şampiyonluğu (Fenerbahçe)