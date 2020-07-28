Erol Bulut kimdir nereli kaç yaşında?

Adı Fenerbahçe ile anılan Erol Bulut 30 Ocak 1975 tarihinde Batı Almanya'da dünyaya geldi. Defans pozisyonunda görev yapmış Türk millî futbolcu ve teknik direktördür. Yunanistan'da Panionios ve Olimpiakos maceraları yaşadı. 2007-2008 sezonu başında Ukrayna'nın Metalurg Donetsk takımına transfer oldu. En son Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'u çalıştırmıştır.

Futsal da oynamış olan Bulut, Türk millî takımını Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiştir. Futbolculuk kariyerinde ise Fenerbahçe ile başarılar elde etmiştir;

95-96 Türkiye Ligi Şampiyonluğu (Fenerbahçe)

96-97 Türkiye Kupası finalisti (Fenerbahçe)

97-98 Atatürk Kupa Şampiyonluğu (Fenerbahçe)