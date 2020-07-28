Erol Bulut kimdir nereli kaç yaşında?
Erol Bulut, adının Fenerbahçe ile anılması sonrasında pek çok taraftarın gündemindeki isim olmaya başladı. Teknik kadroya ilk kez Kartalspor bünyesinde dahil olan Erol Bulut, Yeni Malatyaspor, Elazığspor ve Başakşehir takımlarında yardımcı antrenörlük yapmıştır. Teknik direktör olarak ise Yeni Malatyaspor takımıyla kariyerine başlayan Erol Bulut, sonrasında Alanyaspor ile başarılı sonuçlar almıştır. Peki, Erol Bulut kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Adı Fenerbahçe ile anılan Erol Bulut 30 Ocak 1975 tarihinde Batı Almanya'da dünyaya geldi. Defans pozisyonunda görev yapmış Türk millî futbolcu ve teknik direktördür. Yunanistan'da Panionios ve Olimpiakos maceraları yaşadı. 2007-2008 sezonu başında Ukrayna'nın Metalurg Donetsk takımına transfer oldu. En son Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'u çalıştırmıştır.
Futsal da oynamış olan Bulut, Türk millî takımını Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiştir. Futbolculuk kariyerinde ise Fenerbahçe ile başarılar elde etmiştir;
95-96 Türkiye Ligi Şampiyonluğu (Fenerbahçe)
96-97 Türkiye Kupası finalisti (Fenerbahçe)
97-98 Atatürk Kupa Şampiyonluğu (Fenerbahçe)
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