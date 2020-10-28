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Haber Giriş: 28.10.2020 - 17:46 | Son Güncelleme:

Erol Bulut kimdir nereli? Erol Bulut kariyeri ve oynadığı takımlar

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Erol Bulut kimdir nereli? Erol Bulut kariyeri ve oynadığı takımlar
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Erol Bulut, Fenerbahçe'deki teknik direktörlük kariyerinin ardından araştırılan isim olmaya başladı. Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe ile özdeşleşen isimler arasında yer almıştır. Almanya, Türkiye, Yunanistan, Ukrayna liglerinde mücadele eden Erol Bulut, kariyeri ve oynadığı takımlar ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Peki, teknik direktörlük kariyerine Alanyaspor'dan sonra Fenerbahçe ile devam eden Erol Bulut kimdir nereli? İşte, Erol Bulut'un kariyeri ve oynadığı takımlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut 30 Ocak 1975 tarihinde Batı Almanya'da dünyaya geldi. Defans pozisyonunda görev yapmış Türk millî futbolcu ve teknik direktördür. Yunanistan'da Panionios ve Olimpiakos maceraları yaşadı. 2007-2008 sezonu başında Ukrayna'nın Metalurg Donetsk takımına transfer oldu. En son Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'u çalıştırmıştır.

Futsal da oynamış olan Bulut, Türk millî takımını Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiştir. Futbolculuk kariyerinde ise Fenerbahçe ile başarılar elde etmiştir;

95-96 Türkiye Ligi Şampiyonluğu (Fenerbahçe)

96-97 Türkiye Kupası finalisti (Fenerbahçe)

97-98 Atatürk Kupa Şampiyonluğu (Fenerbahçe)

OYUNCU OLARAK TRANSFER GEÇMİŞİ

SezonTarih
12/131 Tem 2012Kariyer sonu100 Bin €- 
11/121 Oca 2012PAE Veria100 Bin €Bedelsiz 
10/111 Oca 2011OFI Girit250 Bin €- 
10/111 Tem 2010Kulüpsüz250 Bin €- 
08/091 Tem 2008Olymp. Volou500 Bin €Bedelsiz 
07/081 Tem 2007Metallurg D.700 Bin €Bedelsiz 
05/061 Tem 2005Olimpiakos600 Bin €Bedelsiz 
04/051 Tem 20041860 München-Bedelsiz 
03/041 Eyl 2003Bursaspor-Bedelsiz 
01/021 Tem 2001Panionios-Bedelsiz 
00/0130 Haz 2001E. Frankfurt-Kiralıktan geri döndü 
00/0115 Oca 2001Adanaspor-Kiralık ücreti:
125 Bin €		 
99/0030 Haz 2000E. Frankfurt-Kiralıktan geri döndü 
99/0010 Ara 1999Trabzonspor-Kiralık 
99/001 Tem 1999E. Frankfurt-600 Bin € 
95/961 Tem 1995Fenerbahçe-Bedelsiz 
94/951 Tem 1994E. Frankfurt II-- 
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