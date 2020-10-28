Erol Bulut kimdir nereli? Erol Bulut kariyeri ve oynadığı takımlar
Erol Bulut, Fenerbahçe'deki teknik direktörlük kariyerinin ardından araştırılan isim olmaya başladı. Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe ile özdeşleşen isimler arasında yer almıştır. Almanya, Türkiye, Yunanistan, Ukrayna liglerinde mücadele eden Erol Bulut, kariyeri ve oynadığı takımlar ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Peki, teknik direktörlük kariyerine Alanyaspor'dan sonra Fenerbahçe ile devam eden Erol Bulut kimdir nereli? İşte, Erol Bulut'un kariyeri ve oynadığı takımlar
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut 30 Ocak 1975 tarihinde Batı Almanya'da dünyaya geldi. Defans pozisyonunda görev yapmış Türk millî futbolcu ve teknik direktördür. Yunanistan'da Panionios ve Olimpiakos maceraları yaşadı. 2007-2008 sezonu başında Ukrayna'nın Metalurg Donetsk takımına transfer oldu. En son Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'u çalıştırmıştır.
Futsal da oynamış olan Bulut, Türk millî takımını Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiştir. Futbolculuk kariyerinde ise Fenerbahçe ile başarılar elde etmiştir;
95-96 Türkiye Ligi Şampiyonluğu (Fenerbahçe)
96-97 Türkiye Kupası finalisti (Fenerbahçe)
97-98 Atatürk Kupa Şampiyonluğu (Fenerbahçe)
OYUNCU OLARAK TRANSFER GEÇMİŞİ
|Sezon
|Tarih
|12/13
|1 Tem 2012
|Kariyer sonu
|100 Bin €
|-
|11/12
|1 Oca 2012
|PAE Veria
|100 Bin €
|Bedelsiz
|10/11
|1 Oca 2011
|OFI Girit
|250 Bin €
|-
|10/11
|1 Tem 2010
|Kulüpsüz
|250 Bin €
|-
|08/09
|1 Tem 2008
|Olymp. Volou
|500 Bin €
|Bedelsiz
|07/08
|1 Tem 2007
|Metallurg D.
|700 Bin €
|Bedelsiz
|05/06
|1 Tem 2005
|Olimpiakos
|600 Bin €
|Bedelsiz
|04/05
|1 Tem 2004
|1860 München
|-
|Bedelsiz
|03/04
|1 Eyl 2003
|Bursaspor
|-
|Bedelsiz
|01/02
|1 Tem 2001
|Panionios
|-
|Bedelsiz
|00/01
|30 Haz 2001
|E. Frankfurt
|-
|Kiralıktan geri döndü
|00/01
|15 Oca 2001
|Adanaspor
|-
|Kiralık ücreti:
125 Bin €
|99/00
|30 Haz 2000
|E. Frankfurt
|-
|Kiralıktan geri döndü
|99/00
|10 Ara 1999
|Trabzonspor
|-
|Kiralık
|99/00
|1 Tem 1999
|E. Frankfurt
|-
|600 Bin €
|95/96
|1 Tem 1995
|Fenerbahçe
|-
|Bedelsiz
|94/95
|1 Tem 1994
|E. Frankfurt II
|-
|-
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