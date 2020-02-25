Erol Bulut kimdir kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı?
Erol Bulut, futbolseverlerin gündeminde yer alan isimler arasında bulunması dolayısıyla araştırılmaya başlandı. Pek çok ülkede geçen futbolculuk kariyerini, teknik direktör olarak sürdürmüştür. Peki, Erol Bulut kimdir ve kaç yaşında? İşte, çalıştırdığı takımlar hakkında bazı bilgiler
Erol Bulut 30 Ocak 1975 tarihinde Batı Almanya'da dünyaya geldi. Defans pozisyonunda görev yapmış Türk millî futbolcu ve teknik direktördür. Yunanistan'da Panionios ve Olimpiakos maceraları yaşadı. 2007-2008 sezonu başında Ukrayna'nın Metalurg Donetsk takımına transfer oldu. En son Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'u çalıştırmıştır.
Futsal da oynamış olan Bulut, Türk millî takımını Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiştir.
95-96 Türkiye Ligi Şampiyonluğu (Fenerbahçe)
96-97 Türkiye Kupası finalisti (Fenerbahçe)
97-98 Atatürk Kupa Şampiyonluğu (Fenerbahçe)
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