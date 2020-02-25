MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriErol Bulut kimdir kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı?
GeriSpor Erol Bulut kimdir kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 25.02.2020 - 14:16,Son Güncelleme:/

Erol Bulut kimdir kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erol Bulut kimdir kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı?
Abone Olgoogle-news

Erol Bulut, futbolseverlerin gündeminde yer alan isimler arasında bulunması dolayısıyla araştırılmaya başlandı. Pek çok ülkede geçen futbolculuk kariyerini, teknik direktör olarak sürdürmüştür. Peki, Erol Bulut kimdir ve kaç yaşında? İşte, çalıştırdığı takımlar hakkında bazı bilgiler

Erol Bulut 30 Ocak 1975 tarihinde Batı Almanya'da dünyaya geldi. Defans pozisyonunda görev yapmış Türk millî futbolcu ve teknik direktördür. Yunanistan'da Panionios ve Olimpiakos maceraları yaşadı. 2007-2008 sezonu başında Ukrayna'nın Metalurg Donetsk takımına transfer oldu. En son Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'u çalıştırmıştır.

Futsal da oynamış olan Bulut, Türk millî takımını Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiştir.

95-96 Türkiye Ligi Şampiyonluğu (Fenerbahçe)

96-97 Türkiye Kupası finalisti (Fenerbahçe)

97-98 Atatürk Kupa Şampiyonluğu (Fenerbahçe)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle