Erol Bulut kimdir, kaç yaşında ? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut'un çalıştırdığı takımlar

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının yeni teknik direktörünün Erol Bulut olduğunu açıkladı. Bir süredir Fenerbahçe ile ismi anılan ve Alanyaspor'dan geçtiğimiz günlerde ayrılan Erol Bulut, Yeni Malatyaspor, Elazığspor ve Başakşehir takımlarında yardımcı antrenörlük yaptı. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'u çalıştıran Bulut, teknik direktör olarak ise Yeni Malatyaspor takımıyla kariyerine başladı.

EROL BULUT KİMDİR?

Erol Bulut 30 Ocak 1975 tarihinde Batı Almanya'da dünyaya geldi. Defans pozisyonunda görev yapmış Türk millî futbolcu ve teknik direktördür. Yunanistan'da Panionios ve Olimpiakos maceraları yaşadı. 2007-2008 sezonu başında Ukrayna'nın Metalurg Donetsk takımına transfer oldu. En son Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'u çalıştırmıştır.

Futsal da oynamış olan Bulut, Türk millî takımını Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiştir.

95-96 Türkiye Ligi Şampiyonluğu (Fenerbahçe)

96-97 Türkiye Kupası finalisti (Fenerbahçe)

97-98 Atatürk Kupa Şampiyonluğu (Fenerbahçe)