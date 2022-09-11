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Erol Bulut: “İzleyenlere gerçekten eziyet çektirdik”

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#Süper Lig#Erol Bulut#Recep Uçar
Erol Bulut: “İzleyenlere gerçekten eziyet çektirdik”
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2022 23:57

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Ümraniyespor maçının ardından yaptığı açıklamada, sahada yapmak istediklerinin hiçbirisini uygulayamadıklarını söyledi.

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Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta maçında evinde karşılaştığı Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bulut oynadıkları futbol dolayısı ile seyircilerinden özür dilediğini belirterek, “Bugün maalesef ekran başında olan seyircilerimize, statta bizi izleyenlere gerçekten eziyet çektirdik. Oynadığımız futbolla seyircilerimizden özür dilerim. Sahada yapmak istediklerimizin hiç birisini uygulayamadık. Zaten maç 1-0 bitseydi hak etmediğimiz bir üç puan almış olacaktık. O yüzden rakibimizin attığı penaltıyla puanları paylaşmış olduk. Bizim adımıza iyi bir puan oldu. Bazen böyle maçlar oluyor. Bu da onlardan biriydi. Çabuk unutmamız lazım, çünkü önümüzdeki hafta Trabzonspor maçına gideceğiz. Zor bir deplasman olacak. O yüzden çabuk toparlamamız lazım, iyi oynamadığımız bir maç ama bir puan aldık onunla sevinmemiz lazım” dedi.

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RECEP UÇAR: “OYUNCULARIMIN OYUN OLARAK KARŞILIĞINI ALDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

Ümraniyespor'da Teknik Direktör Recep Uçar, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Uçar, istediklerini yapan, net pozisyonlar üreten, rakibe pozisyon vermeyen bir oyun oynadıklarını belirterek “Ligin 6. haftası, geçen hafta itibarıyla aslında lider konumda olan Gaziantep deplasmanında gelinen oynanan bir maç. Elde edilen 1 puan. Normal şartlarda 1 puanlı gelen Ümraniyespor Teknik Direktörü olarak benim burada mutlu olmam lazım. Ama mutlu muyum maalesef değilim açık ve net söyleyeyim. Çünkü bugün sahada oynanan oyunun karşılığı bence 1 puan değildi. 3 puanı fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum oyuncuların. Genel olarak maçı kısaca özetlersek ilk yarı itibarıyla tamamen istediklerini yapan, net pozisyonlar üreten, rakibe pozisyon vermeyen bir oyun oynadık. İkinci yarıda onlar bir değişiklik yaptı, hafif dengeler gibi oldular ama oyunun kontrolü genel anlamda bizdeydi. Ta ki 60. dakikada verilen bir penaltı bizi biraz dengemizi bozdu. Açık ve net söyleyeyim. Sonrasında tekrar yaptığımız değişiklikler ve oyuncularımızı biraz da kenardan itmemizle beraber tekrar oyuna ağırlık koyduğumuz bir oyun. Ofansif anlamda aldığımız riskler ve karşılığında 87. dakikada penaltıyla bulduğumuz tam net karşılığı olmasa da 1-1 biten bir müsabaka. En başta oyuncularımı ortaya koydukları bu mücadeleden dolayı taktiksel sadakatten dolayı canı gönülden tebrik ediyorum. Gaziantep takımına da bundan sonraki maçlarda Erol hoca ve ekibine başarılar diliyorum. Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim arkadaşlar. 6 hafta bitti. 6 hafta sonunda biz 6 maç yaptık. Oyun olarak 6 haftada Trabzon maçının belki son 5-10 dakikası hariç oyun olarak kaybetmeyen bir Ümraniye takımı. Ama karşılığında şu anda maalesef 2 puanımız var. Beni üzen, şu anda biraz da açıkçası gergin olmamı sağlayan şey bu. Oyuncularımın oyun olarak karşılığını aldığını düşünmüyorum. Ama bundan sonraki süreçle alakalı şunu net söyleyebilirim ki bundan sonraki maçlarda da sahaya tamamen oyun anlamında karakter koyan, iyi futbol seyrettirmeye çalışan, istediği oyunları oynamaya çalışan bir Ümraniye takımı izlettirmek bundan sonraki ekibimle beraber oyuncularımla beraber amacım olacak. Tekrar oyuncularımı canı gönülden yürekten kutluyorum” dedi.

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#Süper Lig#Erol Bulut#Recep Uçar

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