Erol Bulut: İzleyenler açısından güzel bir maç oldu

Göztepe deplasmanında 2 puan kaybettiklerini belirten tecrübeli teknik adam, "İzleyenler açısından güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Güzel oldu, 6 gol oldu. Bu maçı kazanmak istiyorduk. 2 puan kaybettik, yeteri kadar gol pozisyonları vardı, değerlendiremedik. 3 kez öne geçtik, rakibimiz eşitledi. Bunun olmaması gerekirdi. Bizim gibi takıma yakışmadı. Çok gol yiyen takım değiliz, hata yapan takım da değiliz. Hata yaptık ve 3 gol yedik. Bu maçı analiz edip değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

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