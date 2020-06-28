Erol Bulut: İzleyenler açısından güzel bir maç oldu
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut da ekranları başındaki taraftarlar için güzel bir maçın geride kaldığını ve 6 golün atıldığını kaydetti.
Göztepe deplasmanında 2 puan kaybettiklerini belirten tecrübeli teknik adam, "İzleyenler açısından güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Güzel oldu, 6 gol oldu. Bu maçı kazanmak istiyorduk. 2 puan kaybettik, yeteri kadar gol pozisyonları vardı, değerlendiremedik. 3 kez öne geçtik, rakibimiz eşitledi. Bunun olmaması gerekirdi. Bizim gibi takıma yakışmadı. Çok gol yiyen takım değiliz, hata yapan takım da değiliz. Hata yaptık ve 3 gol yedik. Bu maçı analiz edip değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.
Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle