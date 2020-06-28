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GeriFutbol Erol Bulut: İzleyenler açısından güzel bir maç oldu
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DHA
Haber Giriş: 28.06.2020 - 00:14,Son Güncelleme:

Erol Bulut: İzleyenler açısından güzel bir maç oldu

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Erol Bulut: İzleyenler açısından güzel bir maç oldu
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Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut da ekranları başındaki taraftarlar için güzel bir maçın geride kaldığını ve 6 golün atıldığını kaydetti.

Göztepe deplasmanında 2 puan kaybettiklerini belirten tecrübeli teknik adam, "İzleyenler açısından güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Güzel oldu, 6 gol oldu. Bu maçı kazanmak istiyorduk. 2 puan kaybettik, yeteri kadar gol pozisyonları vardı, değerlendiremedik. 3 kez öne geçtik, rakibimiz eşitledi. Bunun olmaması gerekirdi. Bizim gibi takıma yakışmadı. Çok gol yiyen takım değiliz, hata yapan takım da değiliz. Hata yaptık ve 3 gol yedik. Bu maçı analiz edip değerlendireceğiz" şeklinde konuştu. 

Erol Bulut: İzleyenler açısından güzel bir maç oldu

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