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Haber Giriş: 06.08.2020 - 08:22,Son Güncelleme:

Erol Bulut istedi! Fenerbahçe'de stoper transferi; Steven Caulker

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Erol Bulut istedi! Fenerbahçe'de stoper transferi; Steven Caulker
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler, savunma bölgesini güçlendirmek için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Erol Bulut, yönetimden Alanyaspor'dan öğrencisi olan Steven Caulker'i istedi. Sierra Leone asıllı İngiliz savunmacı, bu sezon Alanyaspor formasıyla 37 maça çıktı ve 1 gol, 6 asistlik performans gösterdi.

Alanyaspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Caulker için Fenerbahçe'nin takas kozunu da kullanması bekleniyor. 1.91 boyundaki Caulker, İngiltere Milli Takımı'nda 1 kez oynayıp 1 gol attı. Tecrübeli oyuncu sağ ve sol stoper oynayabiliyor.

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BİR DİĞER İSİM JUAN JESUS!

Roma ile 1 yıl sözleşmesi kalan Juan Jesus, Fenerbahçe'nin istediği diğer bir isim... Sarı-lacivertliler 1 yıl sözleşmesi kalan Brezilyalı stoperi uygun fiyata almayı planlıyor. 29 yaşındaki stoper bu sezon İtalyan ekibinde sadece 5 maçta forma giyebildi. (A Spor)

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