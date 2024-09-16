Erol Bulut gönderilme tehlikesiyle karşı karşıya!

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İngiliz ekibi Cardiff City'de Teknik Direktör Erol Bulut'un performansı tartışmaya açıldı.

TalkSport'ta yer alan habere göre; Cardiff City, 5 maçta alınan 1 puanın ardından Erol Bulut'la yollarını ayırmayı düşünüyor.

İngiliz ekibinin soyunma odasındaki atmosferin olumsuz olduğu ve bazı oyuncuların Erol Bulut'un antrenman yöntemleri konusunda soru işaretleri olduğu belirtildi.

Cardiff City, geçen sezonun sona ermesinin ardından Erol Bulut'la iki yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. 49 yaşındaki teknik adamın Cardiff ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.