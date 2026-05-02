Erol Bulut geri dönüyor! Yeni takımını duyurdular

Football Insider'ın haberine göre, İngiltere Championship ekiplerinden Watford, teknik direktörlük görevi için Erol Bulut’u gündemine aldı.

Watford, sezon sonunda görevinden ayrılması beklenen teknik direktör Ed Still’ın yerine eski Cardiff City teknik direktörü Erol Bulut’u değerlendirmeye aldı.

Şubat ayında Javi Gracia’nın yerine göreve gelen Ed Still’in, Championship sezonunun bitmesinin ardından görevinden ayrılması bekleniyor. İngiliz teknik adam, görev süresinde çıktığı 14 lig maçının yalnızca üçünü kazanabildi.

Watford yönetimi ise yeni bir teknik direktör arayışına başlamış durumda ve Erol Bulut, adaylar arasında öne çıkan isimlerden biri olarak gösteriliyor.

Bulut, 2023-24 sezonunda Cardiff City’yi ilk yılında Championship’te 12. sıraya taşımış, ancak bir sonraki sezonun başında görevinden ayrılmıştı.

Eski Fenerbahçe teknik direktörü, Aralık ayında Antalyaspor’dan ayrıldığından beri boşta bulunuyor ve bu durum Watford’un dikkatini çekmiş durumda.

Bulut’un Championship tecrübesi, Still’in kısa sürede ayrılma ihtimaliyle birlikte onu güçlü adaylardan biri haline getirdi.