×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Erol Bulut geri dönüyor! Yeni takımını duyurdular

Güncelleme Tarihi:

#Erol Bulut#Futbol#İngiltere
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2026 12:22

Son olarak Süper Lig'de Antalyaspor'u çalıştıran Teknik Direktör Erol Bulut için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Haberin Devamı

Football Insider'ın haberine göre, İngiltere Championship ekiplerinden Watford, teknik direktörlük görevi için Erol Bulut’u gündemine aldı.

Haberde yer alan detaylar şu şekilde oldu:

Watford, sezon sonunda görevinden ayrılması beklenen teknik direktör Ed Still’ın yerine eski Cardiff City teknik direktörü Erol Bulut’u değerlendirmeye aldı. 

Şubat ayında Javi Gracia’nın yerine göreve gelen Ed Still’in, Championship sezonunun bitmesinin ardından görevinden ayrılması bekleniyor. İngiliz teknik adam, görev süresinde çıktığı 14 lig maçının yalnızca üçünü kazanabildi.

Watford yönetimi ise yeni bir teknik direktör arayışına başlamış durumda ve Erol Bulut, adaylar arasında öne çıkan isimlerden biri olarak gösteriliyor.

Haberin Devamı

Bulut, 2023-24 sezonunda Cardiff City’yi ilk yılında Championship’te 12. sıraya taşımış, ancak bir sonraki sezonun başında görevinden ayrılmıştı.

Eski Fenerbahçe teknik direktörü, Aralık ayında Antalyaspor’dan ayrıldığından beri boşta bulunuyor ve bu durum Watford’un dikkatini çekmiş durumda.

Bulut’un Championship tecrübesi, Still’in kısa sürede ayrılma ihtimaliyle birlikte onu güçlü adaylardan biri haline getirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
