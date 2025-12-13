Erol Bulut: 'Galatasaray'a karşı üç golü kontrataktan yiyemezsiniz!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor sahasında Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, alınan sonucun kendileri adına istedikleri bir sonuç olmadığını söyledi.

Karşılaşmanın iki ayrı devre olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Bulut, ilk dakikalarda yapılan hataların maçın seyrini belirlediğini belirterek, "Maalesef istemediğimiz bir sonuç. Aslında ilk yarı ve ikinci yarı olarak ayırmamız gereken iki 45 dakika var. İlk 15-20 dakikada çıkarken kaptırdığımız toplar nedeniyle kontrataktan yediğimiz ilk iki gol, hatta üçüncü gol rakibi öne geçirdi" diye konuştu.

İkinci yarıda skoru değiştirmek için çaba gösterdiklerini dile getiren Bulut, "İkinci yarı elimizden geleni yapmaya çalıştık. Pozisyonlara da girdik, attığımız bir gol oldu. Ancak yine kontrataktan yediğimiz dördüncü gol var" ifadelerini kullandı.

"Üçü bizim yaptığımız hatalardan"

Galatasaray karşısında yapılan bireysel ve pas hatalarına dikkat çeken Bulut, "Böyle takımlara karşı kendi evinizde çıkarken üç golü kontrataktan yiyorsanız kazanmanız zor oluyor. Rakip 6-7 pozisyona girdi, dört gol attı. Bunların üçü bizim yaptığımız hatalardan ya da pas hatasıyla kaptırdığımız toplardan geldi. Kaliteli Galatasaray ile kendimizi kıyaslamayacağız. Sonuçta arada kalite farkı var. Takım kalitesi var, bireysel kalite farkı var" şeklinde konuştu.



"Antalyaspor kolay bir süreçten geçmiyor"

Antalyaspor'un zor bir süreçten geçtiğini belirten Bulut, devre arası planlamasına da değinerek, "Devre arasına kadar oynayacağımız bir maçımız daha var. Ondan sonra kulüp olarak, takım olarak neler yapabiliriz ona bakacağız. Antalyaspor kolay bir süreçten geçmiyor. Buradaki sorunları yönetimle birlikte çözmeye çalışıyoruz, futbolcularla birlikte çözmeye çalışıyoruz. İnşallah devre arasında bazı problemleri çözüp takımı daha iyi bir noktaya taşıma fırsatımız olur" ifadelerini kullandı.