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GeriFutbol Erol Bulut: "Fenerbahçe'yi kimse tehdit edemez"
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Futbol
Haber Giriş: 21.02.2021 - 18:39 | Son Güncelleme:

Erol Bulut: "Fenerbahçe'yi kimse tehdit edemez"

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Erol Bulut: "Fenerbahçe'yi kimse tehdit edemez"
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe maçı öncesi yaptığı açıklamada yayıncı kuruluşla yaşanan gerilime değinerek sert ifadeler kullandı.

Yayıncı kuruluşla ilgili sıkıntıların devam ettiğini belirten Bulut, "Yayıncı ile ilgili sıkıntılar var. Fenerbahçe olarak adımımızı attık ama yayıncının tutumunu, bize adım atmadığını gördük. Geçen hafta maçtan sonra stüdyoda Kemal Ademi'nin kaçırdığı pozisyon ile ilgili açıklamalar olmuştu. Rica ediyoruz yayıncıdan ve stüdyodaki arkadaştan, neyi kastediyor, ima ediyor. Bilmek isteriz. Yayıncı kuruluşun üst yöneticisi tehdit edici açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'yi kimse tehdit edemez. Fenerbahçe en ağır şekilde karşılık verir." diye konuştu.

Erol Bulut: Fenerbahçeyi kimse tehdit edemez

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