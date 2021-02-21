Erol Bulut: "Fenerbahçe'yi kimse tehdit edemez"

Yayıncı kuruluşla ilgili sıkıntıların devam ettiğini belirten Bulut, "Yayıncı ile ilgili sıkıntılar var. Fenerbahçe olarak adımımızı attık ama yayıncının tutumunu, bize adım atmadığını gördük. Geçen hafta maçtan sonra stüdyoda Kemal Ademi'nin kaçırdığı pozisyon ile ilgili açıklamalar olmuştu. Rica ediyoruz yayıncıdan ve stüdyodaki arkadaştan, neyi kastediyor, ima ediyor. Bilmek isteriz. Yayıncı kuruluşun üst yöneticisi tehdit edici açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'yi kimse tehdit edemez. Fenerbahçe en ağır şekilde karşılık verir." diye konuştu.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...