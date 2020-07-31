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GeriFutbol Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Steven Caulker'ı da getiriyor! Son dakika transfer haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 31.07.2020 - 10:29,Son Güncelleme:

Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Steven Caulker'ı da getiriyor! Son dakika transfer haberleri

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Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Steven Caulker'ı da getiriyor! Son dakika transfer haberleri
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Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Alanyaspor'un İngiliz savunmacısı Steven Caulker'ı aldığı belirtlidi.

Fenerbahçe’de yeni sezondaki kadro planlamasında bir kez daha savunma operasyonu yapılacak. Sarı-Lacivertliler ilk olarak defans hattını sağlamlaştırmak için kolları sıvadı. TRT Spor'da yer alan habere göre; Sarı Lacivertli ekip, Alanyaspor'un tecrübeli stoperi Steven Caulker'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Takımın başına geçmeye hazırlanan Erol Bulut, öğrencisini Sarı-Lacivertliler’e getirmeyi istediği ifade edildi.

Bu sezon Alanyaspor formasıyla 37 maça çıkan Caulker, 1 gol 6 asistlik performans sergiledi. Steven Caulker'ın turuncu-lacivertlilerle sözleşmesi 2021'de sona eriyor.

Erol Bulut, Fenerbahçeye Steven Caulkerı da getiriyor Son dakika transfer haberleri

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