Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Steven Caulker'ı da getiriyor! Son dakika transfer haberleri
Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Alanyaspor'un İngiliz savunmacısı Steven Caulker'ı aldığı belirtlidi.
Fenerbahçe’de yeni sezondaki kadro planlamasında bir kez daha savunma operasyonu yapılacak. Sarı-Lacivertliler ilk olarak defans hattını sağlamlaştırmak için kolları sıvadı. TRT Spor'da yer alan habere göre; Sarı Lacivertli ekip, Alanyaspor'un tecrübeli stoperi Steven Caulker'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Takımın başına geçmeye hazırlanan Erol Bulut, öğrencisini Sarı-Lacivertliler’e getirmeyi istediği ifade edildi.
Bu sezon Alanyaspor formasıyla 37 maça çıkan Caulker, 1 gol 6 asistlik performans sergiledi. Steven Caulker'ın turuncu-lacivertlilerle sözleşmesi 2021'de sona eriyor.
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