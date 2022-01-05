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Erol Bulut Fenerbahçe'ye istemişti, Luka Stankovski, Gaziantep FK'ya imza attı

#Transfer#Luka Stankovski#Gaziantep FK
Erol Bulut Fenerbahçeye istemişti, Luka Stankovski, Gaziantep FKya imza attı

Gaziantep Futbol Kulübü, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Luka Stankovski’yi transfer etti. Gaziantep ekibi, Stankovski ile 4,5+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıklandı.

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Kış transfer sezonunun ilk transferini yapan Gaziantep Futbol Kulübü, 19 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Luka Stankovski’yi kadrosuna kattı.

Kulübün resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübümüz, 2002 doğumlu Makedon futbolcu Luka Stankovski ile anlaşmaya varmıştır. Makedonya futbolunda geleceğin en potansiyelleri futbolcuları arasında gösterilen Stankovski, önceki gün gerçekleştirilen sağlık kontrollerini başarıyla tamamladıktan sonra Gaziantep'e gelerek 4,5+1 yıllık anlaşma imzalandı. Kulüp Başkanımız Cevdet Akınal, Başkan Yardımcımız Ahmet Fikret Kileci ve Genel Sekreterimiz Erhan Özmen’in de katıldığı imza töreniyle birlikte genç yıldız adayı resmi sözleşmeye imza attı. Luka Stankovski’ye bir kez daha kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Erol Bulut’un takibindeydi

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Makedonya kulüplerinden Rabotnicki forması giyen 19 yaşındaki Luka Stankovski, Erol Bulut yönetiminde adı Fenerbahçe ile anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

Erol Bulut, Gaziantep FK'da teknik adamlık görevini üstlenmesinin ardından genç oyuncuyu kadrosuna kattı. Gelecek vadeden orta saha oyuncusu 1.90 santimetrelik boyuyla da dikkatleri çekiyor.

“Çok büyük bir yıldız adayını aramıza kattık”

İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Cevdet Akınal, “Luka Stankovski kulüp olarak bir süredir yakından takip ettiğimiz bir futbolcuydu. Gerek ülkesi ve gerekse de Avrupa’da yakından bilinen ve geleceğin en büyük potansiyelli futbolcularından birisi olarak gösteriliyor. Kulübümüze böyle önemli bir genç yeteneği katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu transfer için bir süre önce yönetici arkadaşlarımız Fikret Kileci, Erhan Özmen ve CEO’muz Erhan Yüksek Makedonya’ya giderek oyuncunun hem ailesini hem de kulübünü ikna etmeyi başardılar. Çok önemli bir transfere imza attığımızı düşünüyorum, bu transferin hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Luka’ya da aramıza bir kez daha hoş geldin diyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.

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#Transfer#Luka Stankovski#Gaziantep FK

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