Erol Bulut derbiye nasıl bir 11'le çıkacak? Süper Lig'in lideri Fenerbahçe...

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Ligde oynadığı son 9 karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan ve 8 galibiyet ile 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, derbiyi kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor.

En yakın rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3 puan önünde haftaya lider giren Erol Bulut'un öğrencileri, derbi galibiyetiyle çıkışını sürdürmeyi planlıyor.



- Fenerbahçe'de 3 eksik



Fenerbahçe, yarınki derbiye 3 futbolcusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, derbide forma giyemeyecek.



- Gustavo'nun durumu maç saatinde belli olacak



Ligde yarın oynanacak derbi öncesinde Fenerbahçe'de Luiz Gustavo belirsizliği yaşanıyor.

Gustavo, Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sakatlık geçirmiş ve mücadeleye devam edememişti.

Dizinde darbeye bağlı ödem oluşan ve tedavisine başlanan Luiz Gustavo'nun durumu maç saatinde belli olacak.



- Evinde 5 maçlık seri



Fenerbahçe, Galatasaray maçı öncesinde sahasındaki performansıyla dikkati çekiyor.

Sarı-lacivertliler, ligde son haftalarda ev sahibi olduğu müsabakalarda önemli bir seriye imza attı.

Kadıköy'deki son 5 lig maçında konuk ettiği rakiplerini mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, son 2 maçta ise kalesini gole kapattı.



- Bu sezon derbi galibiyeti yok



Fenerbahçe, liderliğini sürdürdüğü sezonda henüz derbi galibiyeti yaşayamadı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı ilk derbide deplasmanda Galatasaray ile berabere kalırken, evinde Beşiktaş'a mağlup olmuştu.



- Sınırdakiler



Fenerbahçe'de derbi öncesinde 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde ceza sınırında yer alan Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Serdar Aziz ile Enner Valencia ise sarı kart görmeleri durumunda Fatih Karagümrük maçında oynayamayacak.



- Muhtemel 11



Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un sahaya süreceği muhtemel 11 şu şekilde:

Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Osayi-Samuel, Thiam.

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