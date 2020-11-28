Erol Bulut, Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetinin peşinde
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, derbide Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, daha önce Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor'un başında Beşiktaş'a karşı çıktığı 6 maçın 5'inden mağlubiyetle ayırılırken, 1 defa da berabere kaldı. Bulut, yarınki derbide siyah-beyazlılara karşı ilk galibiyetini elde etmek istiyor.
Süper Lig’in 10. haftasında yarın Ülker Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiltaş derbisinde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut, ilk galibiyetinin peşinde. Daha önce Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor'un çalıştırıcısı olarak siyah beyazlılara karşı çıktığı 6 müsabakada 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alan genç teknik adam, Fenerbahçe’nin başında siyah-beyazlılara karşı ilk galibiyetini almak istiyor.
Erol Bulut’un Beşiktaş karnesi:
Yeni Malatyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (25 Kasım 2017)
Beşiktaş: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (22 Nisan 2018)
Beşiktaş: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (15 Eylül 2018)
Yeni Malatyaspor: 1 - Beşiktaş: 2 (15 Şubat 2019)
Beşiktaş: 2 - Alanyaspor: 0 (6 Ekim 2019)
Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 2 (28 Şubat 2020)
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