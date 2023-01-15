Erol Bulut: 'Başkan yok, yönetim yok, tek başımıza götürüyoruz'

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Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut, maç sonunda konuştu.

İşte Erol Bulut'un açıklamaları;

70. dakikada kadar iyi oynayan Gaziantep var, önde olması gereken Gaziantep var. Pozisyonları değerlendiremedik. Kırmızıdan sonra maç bizim için bitti. Fenerbahçe'nin üstüne gidemedik. Fenerbahçe maçından puan almamız lazımdı. 11 puan son dakikalara gitti

GOL ATMADA SIKINTI VAR

Gol atmada sıkıntı var. Elimizde tek bir forvet var. Kanat oyuncularımız yeterli değil, bakalım ne olacak!

KİMLE MUHATAP OLACAĞIMIZI BİLMİYORUZ

Yeni yönetim gelecek, ne olacak? Ben de bilmiyorum ne olacağını. Başkan yok, yönetim yok! Kimle muhatap olacağımızı bilmiyoruz. Tek başımıza götürüyoruz

1.5 YILDIR MAAŞ ALAMIYORUM

Ben 1,5 yıldır maaş alamıyorum ama hiçbir zaman takımımı şikayet etmedim. Futbolcular tüm bu olumsuzlukları sahaya yansıtmadı. Bugün iyi mücadele ettiler. En az 4-5 tane futbolcuyu transfer etmemiz gerekiyor. Özellikle hücumda oyuncu gerekiyor