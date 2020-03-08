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Futbol
Haber Giriş: 08.03.2020 - 19:20,Son Güncelleme:/

Erol Bulut: "Bahanelere sığınmayız"

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Erol Bulut: "Bahanelere sığınmayız"
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Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Çaykur Rizespor'un kendi evinde iyi oynadığını söyledi.

İlk yarıda çok pozisyon yakaladıklarını vurgulayan Bulut, "Üç puan alıp eve dönmemiz gerekirdi. Yakaladığımız pozisyonlarda ancak bir gol bulabildik. Çaykur Rizespor ikinci yarıda daha baskılı oynadı. Maçın geneline bakılınca iki puan kaybettiğimizi düşünüyorum. İlk yarı maçı koparabilirdik." şeklinde konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda maç oynamalarının bahane olamayacağının altını çizen Bulut, "Ülkemizde 3 günde bir maça alışmalıyız. Bu tür maçlarda bahanelere sığınmayız. Bahanelerin arkasına hiçbir zaman kendi adıma sığınmayacağım. Diğer arkadaşlar da aynı performansı göstermeli. Bir takım 25 kişiden oluşuyor. Oyuna giren arkadaşlarımız da olumlu katkılar verdi." ifadelerini kullandı.

Erol Bulut: Bahanelere sığınmayız

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