Erol Bulut: "3 büyüklere her şeyimle hazırım"

Sezon içinde futbolcu transferlerinin konuşulmasına alışmıştık... Ancak bu kez durum farklı. Liglere ara verilmeden önce futbolseverlerin en çok konuştuğu konu Aytemiz Alanyaspor’da başarılı bir çizgi yakalayan teknik direktör Erol Bulut’un Fenerbahçe’nin başına geçeceği iddiası idi. Bulut’la telefonla görüşüp hem bu iddiayı hem de gündemdeki diğer konuları sorduk. Koronavirüse tedbirleri kapsamında tüm vaktini Alanya’daki evinde geçiren Erol Bulut, tüm sorularımızı içtenlikle yanıtladı.

Fenerbahçe’den resmi bir teklif gelmedi

Önümüzdeki sezon Fenerbahçe’nin başına geçeceğiniz iddiası için neler söylersiniz?

Süper Lig’de teknik direktör olarak üçüncü sezonum. Her sene üzerine koyarak gittiğimiz bir grafik çiziyoruz. Doğal olarak ismimiz ön plana çıkıyor. Ama burada önemli olan nokta şu; ben halen Alanyaspor Teknik Direktörü’yüm ve Türkiye Kupası’nı istiyorum. Ondan sonra ne olacak, sezon bitince göreceğiz

Fenerbahçe’den resmen bir teklif aldınız mı?

Herkes konuşuyor ancak bir teklif gerçekleşmedi. Zaten etik de değil.

Kalan 8 hafta için teklif gelse Alanyaspor’u bırakıp Fenerbahçe’ye gider misiniz?

Benim ve ekibimin düşüncesi sezonu Alanyaspor’da tamamlamak.

Avcı, Beşiktaş’a gitti ama olmadı

Fenerbahçe yıllardır şampiyon olamıyor. Eğer gelirseniz mevcut kadro ile bunu başaracağınıza inanıyor musunuz?

Varsayımlarla yola çıkıyoruz. Bir teknik adam her gittiği kulüpte başarılı olmak, kupalar kazanmak ister. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri nerede bir kupa varsa her zaman o kupayı almak ister. Ben 3 büyük kulübe hazır olduğumu, o ortamı ve baskıyı kaldırıp başarılı olacağımı ocak ayında beraber yaptığımız röportajda dile getirmiştim. Her şeye hazırım.

F.Bahçe son yıllarda teknik direktör öğütme merkezine döndü. Sizin için de bir risk olmaz mı?

Fenerbahçe Kulübü’nün de isteği bu değil elbette. Onlar da uzun yıllar bir teknik adamla çalışmak ister. Ama bazen şartlar teknik adam değişikliğini gerektiriyor. Büyük bir kulübe teknik adam olarak gidiyorsanız, her şeyle karşılaşabileceğinizi bilmeniz gerekiyor. Aynısını Abdullah Avcı Beşiktaş’ta yaşadı ve ayrıldı.

O hareket Terim’e değildi ben öyle biri değilim

G.Saray’ı elediğiniz kupa maçından sonra kameralara yansıyan sevinç hareketiniz çok konuşuldu. Fatih Terim’e doğru sevindiğiniz iddia edildi...

Bu kesinlikle doğru değil. Sosyal medyada o görüntüyle ilgili çok yanlış yorumlar yapıldı. Ben bu tip bir insan değilim. Orada normal bir sevincim oldu. Öyle bir fotoğraf ortaya çıktı. Sanki ben kasıtlı yapmışım gibi lanse edildi. Orada kesinlikle öyle bir düşünce ve niyet yok. O doğal bir sevinçti.

O günden sonra Sivas ile oynadığınız maçta Mert Hakan, attığı golden sonra sizin önünüze gelip benzer şekilde sevindi. Bu sırada ikinizin arasında bir diyalog yaşandığı söylendi. Bu doğru mu?

O iddialar üzerine Mert Hakan ile konuştuk. Kendisi durumu açıkladı. Haftalardır ortaya koyduğu futbol nedeniyle taraftardan tepki aldığını, bu nedenle böyle bir sevinç yaşadığını söyledi. Ben de söylediklerinin doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü Mert Hakan öyle bir çocuk değil. Yalan konuşacağını da düşünmüyorum.

Alanyaspor ilk yarıda en iyi futbol oynayan takımlar arasındaydı. Ancak son haftalarda bir düşüş olduğu görüşüne katılır mısınız?

Düşüş yaşadığımızı düşünmüyorum. Çoğu maçta iyi performans sergiledik. Bizim en büyük sıkıntımız yakaladığımız gol pozisyonlarını değerlendirememekti. Son vuruşlarda daha başarılı olsaydık şu anda en az 10 puan fazlamız olurdu. Türkiye Kupası’nda ise final için ciddi bir avantaj yakaladık, şampiyon olmak istiyoruz.

HEDiYE ŞAMPiYONLUK MU OLUR!

Sizce liglerin geri kalanı için nasıl bir karar alınmalı?

Güvenli ve sağlıklı bir ortam oluştuğunda en doğrusu liglerin devam etmesi, sonuçlanması. Geride kalan 8 hafta var. Haftada 2 maç çarşamba-pazar oynayalım ve lig tamamlansın. Bu da 1 aylık bir süre zarfı demek. Bir de kupa var. Kısaca 5-6 hafta içinde sezonu tamamlayabileceğimizi düşünüyorum.

Süper Lig’in bu şekilde tescil edilmesi doğru olur mu?

Bu kesinlikle adil ve doğru olmaz. Hiç kimse bunu kabul etmez, edenler de yanlış bir yapmış olur.

Alanyaspor şu an lider olsaydı ligin bu şekilde tescil edilmesini ister misiniz?

Hayır, asla... Kim oynamadan şampiyon olmak ister! Hediye şampiyonluk mu olur! Bugün Alanya lider olsaydı da aynı şeyi söylerdim. Bize hediye edilsin istemiyoruz.

AVRUPA iLE ŞARTLARIMIZ ÇOK FARKLI

Juventus ve Barcelona gibi birçok kulüpte oyuncular maaşlarında indirime gitmeyi kabul etti. Türkiye’de yapılabilir mi?

Bir şeyi iyi gözlemlemek ve bilmek lazım. Bahsettiğiniz kulüpler Juventus, Barcelona ya da Avrupa’nın herhangi bir takımı. Her ay maaşlarının zamanında yatırıldığı bir durumdan bahsediyoruz. Ülkemizdeki kulüplerde sistem böyle tıkır tıkır yürümüyor. Bazı kulüpler 4-5 ay gecikmeli ödeme yapıyor. Bu, kulüplerimiz ile oyuncular arasındaki bir konu.

O SORUYA CEVAP VERMEM

Fenerbahçe neden bu durumda?

Güzel bir soru ancak mevcut görevimden dolayı cevap veremeyeceğim.

PLAY-OFF ADALETLi OLMAZ

Play-off sistemi için düşünceniz nedir?

Onun yerine lig tamamlanmalı. Play-off adaletli olmaz