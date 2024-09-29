×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulaması Hürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Erokspor, Pendikspor’a fark attı

Güncelleme Tarihi:

#Futbol#Esenler Erokspor#Pendikspor
Erokspor, Pendikspor’a fark attı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2024 22:06

Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında konuk ettiği Pendikspor’u 4-0 mağlup etti.

Haberin Devamı

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Esenler Erokspor ile Pendikspor, Esenler Erokspor Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Hakem Yiğit Arslan’ın düdük çaldığı müsabaka, ev sahibinin 4-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Esenler ekibi, 13 ve 23. dakikalarda Hamza Catakovic’in golleriyle devreyi 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ise ev sahibi, 77’de İdris Furat ve 84’te Jair Tavares Silva’nın golleriyle karşılaşmayı 4-0’lık farklı bir skorla tamamladı.

Ligdeki 3. galibiyetini alan Esenler Erokspor, bu sonuçla beraber puanını da 9’a yükseltti. Konuk ekip Pendikspor ise 4. mağlubiyetini aldı ve 9 puanda kaldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Futbol#Esenler Erokspor#Pendikspor

BAKMADAN GEÇME!