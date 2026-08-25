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Ernest Poku, Beşiktaş için İstanbul'da! İşte ilk sözleri

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Ernest Poku#Transfer
Ernest Poku, Beşiktaş için İstanbulda İşte ilk sözleri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 22:45

Beşiktaş, Leverkusen forması giyen kanat oyuncusu Ernest Poku'yu İstanbul'a getirdi.

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Beşiktaş, Bayer Leverkusen'in Hollandalı oyuncusu Ernest Poku için anlaşma sağladı.

İSTANBUL'A GELDİ

Beşiktaş, Bayer Leverkusen forması giyen Ernest Poku'yu İstanbul'a getirdi. Poku, ayağının tozu ile Beşiktaş'ın resmi yayın organına konuştu:

"İyi hissediyorum, zindeyim ve başlamaya hazırım. Taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Taraftarların havalimanında olması çok güzel bir şey. Onları görmek için sabırsızlanıyorum. Asıl sabırsızlandığım şey ise onların önünde oynamak; o anı heyecanla bekliyorum."

Ernest Poku, Beşiktaş için İstanbulda İşte ilk sözleri

Ernest Poku, Beşiktaş için İstanbulda İşte ilk sözleri

 

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#Beşiktaş#Ernest Poku#Transfer

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