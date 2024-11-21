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Ernest Muçi'den Beşiktaş'a kötü haber! Milli takımda sakatlanmıştı...

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#Beşiktaş#Ernest Muçi#Sakatlık
Ernest Muçiden Beşiktaşa kötü haber Milli takımda sakatlanmıştı...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 12:41

Beşiktaş, milli takım antrenmanında sakatlanan Ernest Muçi’nin sol uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

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Beşiktaş'tan yapılan açıklamada; "Arnavutluk milli takımının Ukrayna ile oynadığı müsabakanın 52. dakikasında sol uyluk üst kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ernest Muçi’nin ülkemize dönüşünün ardından yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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#Beşiktaş#Ernest Muçi#Sakatlık

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