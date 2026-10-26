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Ernest Muçi'den asist şov: Derbinin kaderini değiştirdi!

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#Trabzonspor#Ernest Muçi#Çaykur Rizespor
Ernest Muçiden asist şov: Derbinin kaderini değiştirdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2026 21:03

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapatan Trabzonspor’da Ernest Muçi, yaptığı asistlerle geri dönüşün mimarlarından biri oldu.

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Çaykur Rizespor'un konuğu oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 geride kapatan bordo-mavililerde Ernest Muçi, yalnızca 9 dakikada gelen üç golün ikisinde doğrudan rol oynayarak maçın seyrini değiştirdi.

Trabzonspor'da Melih Kabasakal farkı bire indiren golü kaydederken, asist Ernest Muçi’den geldi.

Bu golden yalnızca kısa bir süre sonra Aral Şimşir sahneye çıktı ve skora dengeyi getirdi. Bir kez daha takım arkadaşına gol pasını veren isim Muçi oldu.

Trabzonspor, Salah’ın kaleciden dönen şutunda Franculino’nun golüyle öne geçti. Salah’a pası veren isim de yine Ernest Muçi’ydi.

85. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Franculino, topu ağlara gönderdi. Bu gol, Trabzonspor'a galibiyeti getirirken gol pası yine Ernest Muçi'den çıktı. 

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11 MAÇTA 7 GOLE DİREKT KATKI

Ernest Muçi, geçen sezon bıraktığı yerden performans göstermeye devam ediyor. Bu sezon 11 maça çıkan Muçi, 8 gole doğrudan katkı sağladı.

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#Trabzonspor#Ernest Muçi#Çaykur Rizespor

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