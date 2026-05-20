Ernest Muçi resmen Trabzonspor'da!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2026 18:28

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Beşiktaş'ın Arnavut orta saha oyuncusu Ernest Muçi'nin bonservisini aldığını açıkladı.

Trabzonspor, sezon başında Beşiktaş’tan kiraladığı Ernest Muci’nin sözleşmesindeki 8.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanarak Arnavut futbolcunun bonservisini aldı.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi'nin kesin transferi konusunda, kiralama sözleşmesinde yer alan Kulübümüze ait opsiyon hakkı kullanılmıştır. Buna göre; Beşiktaş A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak 8 (Sekiz) taksit halinde 8.500.000.- EUR+KDV tutarında ödeme yapılacaktır."

BEŞİKTAŞ VEDA ETTİ

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada ise Ernest Muçi'ye kulübe verdiği katkı için teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

PERFORMANSI

Trabzonspor'da bu sezon 34 maça çıkan Arvanut oyuncu, 15 gol ve 7 asist katkısında bulundu.

