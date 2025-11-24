×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Ernest Muçi: 'Hep beraber kazandık!'

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Ernest Muçi#Wagner Pina
Ernest Muçi: Hep beraber kazandık
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2025 22:43

Trabzonspor'da Felipe Agusto, Wagner Pina ve Ernest Muçi, Başakşehir galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 4-3 mağlup eden Trabzonspor'da Felipe Agusto, Wagner Pina ve Ernest Muçi, mücadelenin ardından galibiyeti değerlendirdi. 

AGUSTO: SOYUNMA ODASINDA ÇILGIN BİR KUTLAMA

"Çılgın bir maç oldu. Sonuna kadar inandık kazanacağımıza. İnanılmaz da bir galibiyet oldu. Soyunma odasında çılgın bir kutlama vardı."

WAGNER PINA: DEVRE ARASINDA KONUŞTUK

"Beklemediğimiz şekilde kötü bir ilk yarı geçirdik. Soyunma odasında neleri yanlış yaptığımızı ve neleri düzeltmemiz gerektiğini konuştuk. Sonunda geç de olsa gelen bir galibiyet oldu.

Dünya Kupası'na katılmayı garantiledikten sonra onu düşünmeyi bıraktık. Dünya Kupası'na hazırlanmanın en iyi yolu Trabzonspor'da iyi performans göstermek. Hocam, beni kadroya çağırırsa çok mutlu olurum." 

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınTrabzonspor’da Edin Visca sakatlandıTrabzonspor’da Edin Visca sakatlandı!Haberi görüntüle

MUCI: 90+11 DAHA ÖNEMLİ YAPIYOR

"Zor olacağını biliyorduk. Başakşehir saygıyı hak eden bir takım. Sahada bunu göstermeye çalıştık. İkinci yarı her şeyimizi vermeye çalıştık ve en iyi performansımızı gösterdik. Çok önemli bir galibiyet ama burada kalamayız, devam etmeliyiz.

Goller önemli takıma galibiyeti getiren golü attığım için çok mutluyum. 90+11'de olması bunu daha önemli yapıyor. Goller hatırlanacak ama devam etmek önemli. Son golü takım olarak attık. Hep beraber kazandık, Trabzonspor kazandı.

Batagov'un sakatlığı vardı, buna rağmen oynadı. Bana iki asist yaptı, ceza sahasında hep beni aradı. Attığım gollerden sonra sahada onu aradım. İnanılmaz performans gösterdi. Çok iyi bir oyuncu."

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Ernest Muçi#Wagner Pina

BAKMADAN GEÇME!