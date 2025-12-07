×
Ernest Muçi: 'Bu tür dönemler hayal kurdurur!'

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Ernest Muçi#Ozan Tufan
Ernest Muçi: Bu tür dönemler hayal kurdurur
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2025 23:09

Trabzonspor'da Serdar Saatçı, Ozan Tufan ve Ernest Muçi, Göztepe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Ernest Muçi, Ozan Tufan ve Serdar Saatçı, mücadelenin ardından konuştu. 

OZAN TUFAN: ÇOK İYİ BİR HAVA YAKALADIK

"10 kişi kaldığımızda da çok iyi mücadele ettik. Onuachu’nun defansa gelip yardım etmesi ve diğer takım arkadaşlarımızın bunu görüp katkı vermesi bizi mutlu etti. Şehir ve takım olarak çok iyi bir hava yakaladığımızı düşünüyorum."

SERDAR SAATÇI: "ÜZERİMDE GÜÇLÜ AİDİYET OLUŞUYOR"

"Acayip bir aidiyet duygusu hissediyoruz. Trabzonspor formasını giydiğimde üzerimde güçlü bir aidiyet oluşuyor. Taktiksel yönümüz kadar inanılmaz bir mücadele isteğimiz de var.

Son dakikalarda bir pozisyon oldu, hırstan topu tribüne vurdum. Göztepe taraftarı yanlış anlamasın. Biz onları seviyoruz."

ERNEST MUÇİ: DAHA FAZLA ÇALIŞMAYA İTİYOR

"İşlerin benim adıma iyi gitmesi beni çok mutlu ediyor tabii ki. Bu da beni daha fazla, daha sıkı çalışmaya itiyor. Bu tür dönemler insana her zaman daha büyük ve daha önemli şeylerin hayalini kurdurur.

Takımımla gurur duyuyorum. Belki de sezonun en zor deplasmanına çıktık. Büyük bir 3 puan kazandık."

