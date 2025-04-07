Ernest Muçi: 'Bu performanstan gurur duyuyorum!'

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda konuk olduğu Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Kritik puan kaybının ardından siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes, Salih Uçan ve Ernest Muçi, açıklamalar yaptı.

İşte siyah-beyazlı futbolcuların açıklamaları;

ERNEST MUÇI: "GURUR DUYUYORUM"

İkinci yarı göstermiş oldukları performansı beğendiğini dile getiren Ernest Muçi, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Kırmızı kart gördük. Ama ikinci yarıda iyi bir karakter ve reaksiyon gösterdik. Ne yazık ki bir puan aldık. İkinci yarı performansımız daha iyiydi. Bu performanstan gurur duyuyorum. 1 puan aldık." dedi.

GEDSON:"İSTİKRARLI OLMAK ZORUNDAYIZ"

İstikrarlı olmaları gerektiğini vurgulayan Gedson Fernandes, "Önemli bir maç olduğunu biliyorduk, 3 puan almamız gerektiğini biliyorduk ama alamadık. İlk yarı bizim için zordu. Organize olamadık. İkinci yarıda bunu değiştirmemiz gerektiğini konuştuk. Bir şekilde golü de bulduk ama kazanamadık. 1 puanla yetinmek zorunda kaldık.

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Çalışmak zorundayız. İstikrarlı olmak zorundayız. İstikrarlı sonuçlar için çalışmak zorundayız. Daha çok çalışıp önümüzdeki haftalarda iyi sonuçlar almak zorundayız." şeklinde konuştu.

SALİH UÇAN: "MEMNUN DEĞİLİM"

Salih Uçan ise "Hedefimiz artık üçüncülük. Bugün de buraya her zaman olduğu gibi kazanmak için geldik. Maça alışamıyoruz, durgunluk oluyor, son zamanlarda eksik kaldık, daha fazla efor sarf etmemiz gerekiyor. Biz Beşiktaş'ız 10 kişi de olsak 9 kişi de olsak hedefe ulaşmak için kazanmak zorundayız. Bugün de kazanmak istedik ama berabere bitti. Memnun değilim. Devam edeceğiz ve önümüze bakacağız. Hedefimiz belli, hedefimizi yakalamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.